Confirmado en Querétaro: últimos días de registro en julio 2026 al concurso para emprendedores con premio de $250 mil pesos

Una idea nacida en el salón de clases, un laboratorio o un pequeño negocio todavía puede encontrar apoyo para crecer. Emprendedores, estudiantes, investigadores e inventores queretanos tienen pocos días para registrar sus proyectos y participar en el Premio a la Innovación Mexicana 2026, una convocatoria que busca impulsar las propuestas más innovadoras del estado.

De acuerdo con la plataforma oficial de InnovaFest, las postulaciones para la edición Querétaro permanecerán abiertas hasta el viernes 24 de julio. Las iniciativas seleccionadas formarán parte del encuentro que, el próximo mes de agosto, reunirá a proyectos, especialistas, empresas e inversionistas para fortalecer el ecosistema de innovación.

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¿Quiénes pueden participar en el concurso de InnovaFest?

De acuerdo con la información compartida, no es necesario tener una empresa ni contar con un proyecto completamente desarrollado. La convocatoria está abierta a personas mexicanas de cualquier edad, incluso si viven en otro estado o fuera del país, siempre que presenten una propuesta con impacto regional o nacional.

También pueden participar equipos, aunque la mayoría de sus integrantes deberán contar con nacionalidad mexicana. Además, quienes deseen competir en otras sedes de InnovaFest podrán hacerlo al registrar un proyecto distinto en cada una.

¿Cuánto dinero recibirán los proyectos ganadores?

La convocatoria de Querétaro contempla:

Etapa temprana: ocho premios de 150 mil pesos para ideas en fase de diseño o con pruebas de concepto, pero que todavía no han sido validadas en situaciones reales.

ocho premios de 150 mil pesos para ideas en fase de diseño o con pruebas de concepto, pero que todavía no han sido validadas en situaciones reales. Etapa avanzada: ocho premios de 250 mil pesos para proyectos que ya cuenten con un prototipo funcional, pruebas realizadas y mayor claridad sobre su modelo de negocio.

Algunas propuestas seleccionadas también podrán recibir apoyos en especie y acompañamiento para continuar su desarrollo.

🚀 ¿Tienes una idea, proyecto o investigación que aporte soluciones a los desafíos del país?



Participa en el Premio a la Innovación Mexicana de #InnovaFest Querétaro 2026.



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¿Qué temas pueden abordar los proyectos?

De acuerdo con la convocatoria oficial, las propuestas deberán atender un desafío nacional o alguna de las necesidades identificadas para la región de Querétaro. Entre los temas disponibles se encuentran:

Salud, biotecnología y medicina de precisión

Movilidad y desarrollo urbano

Seguridad hídrica

Energía y transición energética

Sostenibilidad y cambio climático

Transformación digital e inteligencia artificial

Gestión eficiente del agua

Infraestructura urbana resiliente

Manufactura y tecnología avanzada

Las preguntas planteadas dentro de la convocatoria funcionan como guía. Sin embargo, las personas participantes también pueden proponer otra problemática, siempre que esté relacionada con alguna de las categorías permitidas.

¿Cómo registrarse antes del 24 de julio?

El registro se realiza en línea mediante la plataforma oficial de InnovaFest. Para completar la postulación será necesario seguir estos pasos:

Crear una cuenta y un perfil en ECOIIN Entrar al apartado de convocatorias Seleccionar el Premio a la Innovación Mexicana Elegir la sede Querétaro y la etapa del proyecto Completar el formulario Adjuntar el proyecto en formato PDF y un video de presentación de hasta tres minutos Enviar la propuesta antes del cierre

¿Cuándo será InnovaFest Querétaro 2026?

El encuentro se realizará el viernes 21 de agosto, de 09:00 a 20:00 horas, en Querétaro Centro de Congresos, ubicado en Paseo de las Artes 1531.

Durante la jornada habrá espacios para presentar proyectos y prototipos, reuniones con inversionistas, conferencias y asesorías para quienes buscan proteger una innovación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La entrada al evento será gratuita, aunque el registro como visitante será diferente al proceso para competir por el premio.

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