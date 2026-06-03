La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Ángel Alexis y Jonathan Felipe Anaya Rosas, dos hermanos (de siete y dos años, respectivamente), quienes fueron vistos por última vez el 22 de mayo de 2026 en el municipio de Chalco, pero el reporte se hizo hoy 3 de junio.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, ambos menores salieron de su domicilio en compañía de su padre; sin embargo, hasta el momento no se sabe más de su paradero, por lo que las autoridades piden ayuda para localizarlos.

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Ficha de búsqueda de Ángel Alexis Anaya Rosas, desaparecido en Chalco, Edomex

El menor de 7 años es descrito por las autoridades mexiquenses como un niño que mide 1.15 metros, complexión delgada, cara redonda y tez morena clara; como en señas particulares tiene una mancha detrás del cuello color blanco.

Al momento de la desaparición vestía una playera y pants color azul, tenis color blanco y mochila color rojo.

Ficha de búsqueda Jonathan Felipe Anaya Rosas, desaparecido en Chalco, Edomex

Por su parte, Jonathan Felipe es descrito como un niño de dos años que mide 60 centímetros, complexión robusta, cara redonda y tez morena clara; como señas particulares tiene una mancha en pierna izquierda color café claro.

La última vez que fue visto llevaba una sudadera color azul marino con figuras de dinosaurios, pants color azul marino con figuras del mismo animal, así como tenis color blanco.

Fichas de búsqueda con Alerta Amber en Edomex hoy 3 de junio

Asimismo, las autoridades mexiquenses dieron a conocer las fichas de búsqueda que se mantienen activas en la entidad durante este miércoles:

Frida Sofía Chan López , de 16 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Tecámac, Edomex

, de 16 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Tecámac, Edomex Nazareth Sagrario Olvera Domíngez , de 14 años, vista por última vez el 28 de mayo 2026 en Toluca, Edomex

, de 14 años, vista por última vez el 28 de mayo 2026 en Toluca, Edomex Dafne Ximena Quintero Castillo , de 6 años, vista por última vez el 18 de mayo de 2026 en Chimalhuacán, Edomex

, de 6 años, vista por última vez el 18 de mayo de 2026 en Chimalhuacán, Edomex Dante Loran Reséndiz Méndez , de 3 años, visto por última vez el 5 de mayo de 2026 en Mineral de la Reforma, Edomex

, de 3 años, visto por última vez el 5 de mayo de 2026 en Mineral de la Reforma, Edomex William Alexander Reséndiz Méndez, de 6 años, visto por última vez el 5 de mayo de 2026 en Mineral de la Reforma, Edomex

Niños localizados en el Edomex hoy miércoles

Finalmente, también se dieron a conocer los menores localizados en la entidad en las últimas hoiras:

Andrés Hernández Rocha

Axel Joshua Hérnandez Rocha

Sofía Juliette Salgado Moreno

Brenda Joseline Castelán Reséndiz

Bruno Said Chaires Silva

Ada Eva Morales Ángeles

¿A dónde reportar la desaparición de un menor desaparecido en Edomex?

Si tienes información de algún menor desaparecido o quieres reportar algún caso nuevo, estos son los números para comunicarte con las autoridades:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 56581111

Locatel Edomex: (722) 1678808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

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