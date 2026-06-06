La nueva plataforma que cambiará los trámites de este grupo de trabajadores en todo México

Los conductores y empresarios del autotransporte federal ya no tendrán que acudir a oficinas para realizar trámites relacionados con licencias y control vehicular. Y es que desde los primeros días de junio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concentró estos servicios en una plataforma digital que será obligatoria para este sector.

La nueva modalidad requiere una cuenta en Llave MX para acceder a los servicios de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF). El sistema concentra las gestiones en un solo lugar y evitará que los transportistas tengan que registrarse en distintos portales para realizar sus trámites.

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¿Qué trámites del autotransporte federal ahora se harán con Llave MX?

Los trámites específicos se dividen en dos rubros obligatorios:

Gestiones de control vehicular : Incluye las altas, bajas y la actualización regulatoria de todas las unidades de carga y pasajeros que circulan en el país .

: Incluye las altas, bajas y la actualización regulatoria de todas las unidades de carga y pasajeros que circulan en el país . Licencias de conducir federales: Abarca la expedición, revalidación y trámites del plástico indispensable para los operadores del sector transportista .

La subdirectora de Trámites de la DGAF, Nancy Lozada Sánchez, apuntó que la medida centralizó estas solicitudes con la meta de agilizar los procesos y evitar la intromisión de gestores externos.

Los transportistas podrán revisar el estado de sus solicitudes desde una computadora o teléfono celular. El sistema también conserva el historial de movimientos, lo que facilita la consulta de información para operadores, empresas y propietarios de unidades sin que tengan la necesidad de acudir a ventanillas.

Requisitos para registrarse en la plataforma Llave MX

Para crear una cuenta en Llave MX es necesario registrarse en el micrositio de la Dirección General de Autotransporte Federal o en el portal ciudadano habilitado para este servicio.

Los requisitos son:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Correo electrónico personal

Número de teléfono celular activo

La información servirá para validar la identidad del solicitante y mantener comunicación durante el proceso. El registro también permitirá realizar las gestiones sin recurrir a intermediarios.

La #SICT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, avanza en la simplificación y digitalización de trámites.

Ahora con Llave MX podrás realizar trámites relacionados con el autotransporte federal de forma más fácil y rápida. pic.twitter.com/WDbRoMdpoX — SICT México (@SICTmx) June 1, 2026

¿Qué pasa si los transportistas no se registran en Llave MX en México?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aún no ha anunciado multas por no crear una cuenta en Llave MX. Hasta el momento, quienes no completen el registro podrían enfrentar problemas para renovar o actualizar documentos obligatorios cuando llegue el momento de hacerlo.

Sin una cuenta activa, los trámites ya no podrán iniciarse por los canales que se utilizaban anteriormente. De igual manera, no se ha revelado con exactitud la vigencia de funcionamiento de las ventanillas de atención, por lo que podrían dejar de operar en cualquier momento.

Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos respalda la digitalización

La migración de estos servicios a Llave MX responde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, correspondiente al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca simplificar procedimientos administrativos mediante herramientas digitales.

El desarrollo del sistema estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Por ello, los transportistas deberán verificar que cuentan con los datos necesarios para crear su cuenta antes de iniciar cualquier gestión.

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