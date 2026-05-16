Cumplir con los trámites vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) ya es más sencillo que nunca, pues ahora gracias a los avances de la tecnología se pueden hacer los procesos de renovación de licencia de conducir, pago de refrendo, reposición de documentos y más desde plataformas web.

Es a través de los portales oficiales del gobierno de la CDMX, que las y los capitalinos podrán realizar estos trámites incluso en fines de semana, días en las que normalmente las oficinas físicas no abren al público en general.

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¿Qué trámites vehiculares en CDMX puedo hacer en línea y desde casa?

De acuerdo con el portal oficial de las autoridades de la Ciudad de México, entre los trámites que se pueden hacer en línea y sin la necesidad de hacer filas en las oficinas, son los siguientes:

Pago de refrendo de la tarjeta de circulación : se puede pagar en línea, descargar el comprobante de pago y se genera la actualización digital

de la : se puede pagar en línea, descargar el comprobante de pago y se genera la actualización digital Reposición de tarjeta de circulación : el trámite se puede hacer en línea con todo y la descarga del documento en lo que llega la versión física

: el trámite se puede hacer en línea con todo y la descarga del documento en lo que llega la versión física Renovación de licencia de conducir tipo A : se puede pagar en línea y descargar el comprobante para obtener tu documento digital

: se puede pagar en línea y descargar el comprobante para obtener tu documento digital Consulta de adeudos en tenencia, refrendo, multas y fotomultas

en tenencia, refrendo, multas y fotomultas Pago de tenencia vehicular

Alta de placas para autos nuevos : en este caso es importante considerar que se deberá acudir a las oficinas por las matrículas

: en este caso es importante considerar que se deberá acudir a las oficinas por las matrículas Baja de placas vehiculares

¿Cómo hacer estos trámites en línea?

Todos y cada uno de estos trámites se pueden iniciar y realizar a través del portal web oficial del gobierno de la CDMX, al cual podrás ingresar dentro del siguiente enlace. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, la plataforma solicita que el ciudadano tenga activada su Cuenta Llave.

Por otro lado es importante hacer mención que algunos de estos trámites se pueden realizar a través de la aplicación oficial de la Ciudad de México.

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