Confirmado en Querétaro: esta es la manera de descargar la licencia de conducir digital en tu celular para circular

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro actualiza sus plataformas de control vehicular. Los conductores que transitan por la entidad necesitan portar la licencia de conducir digital para evitar multas de tránsito cuando se encuentran conduciendo.

El Gobierno estatal simplifica los procesos de movilidad urbana. Los usuarios descargan la herramienta oficial en sus teléfonos inteligentes de forma gratuita y en pocos minutos.

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¿Cómo descargar la licencia de conducir digital en Querétaro?

La autoridad estatal habilita una alternativa tecnológica para los automovilistas. El proceso requiere una cuenta activa dentro del ecosistema digital de la administración local.

El trámite se completa desde las tiendas de aplicaciones para iOS y Android. El sistema valida la identidad del conductor mediante el cruce de datos del documento físico vigente.

Los ciudadanos completan el registro digital con estos pasos:

Descargas la aplicación oficial denominada AppQro en tu dispositivo móvil.

en tu dispositivo móvil. Creas un perfil con correo electrónico o inicias tu sesión vigente .

. Seleccionas el botón Mi Licencia Digital en accesos directos.

en accesos directos. Ingresas los datos obligatorios como número de licencia y nacimiento .

. Confirmas la información y vinculas el documento electrónico.

¿Para qué sirve la licencia digital?

El formato electrónico sustituye al plástico tradicional ante las revisiones de los oficiales de tránsito. La plataforma funciona sin conexión a internet para garantizar su uso en cualquier vialidad.

Los policías de movilidad verifican el estatus mediante un código QR dinámico. El mecanismo previene la falsificación de documentos y agiliza las revisiones en operativos de seguridad.

Los infractores que no muestren una identificación vigente reciben sanciones económicas. El Reglamento de Tránsito local establece penalizaciones basadas en la Unidad de Medida y Actualización (que equivale a $117.31 pesos en 2026).

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