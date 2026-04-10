Ni Toluca ni Ecatepec: este municipio del Edomex ya opera módulo vehicular con Kavak

El Estado de México dio un paso hacia la modernización de trámites vehiculares con apoyo de la iniciativa privada. Gracias a una alianza con la empresa Kavak, autoridades estatales pusieron en marcha un nuevo módulo que promete agilizar procesos que antes podían tardar horas o incluso días.

El centro de operaciones se encuentra en el municipio de Lerma, a las afueras de la capital mexiquense, Toluca.

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¿Qué tramites se pueden realizar en el nuevo módulo vehicular de Kavak en Lerma?

De acuerdo con autoridades municipales, desde el nuevo módulo los ciudadanos pueden realizar distintos trámites sin necesidad de acudir a oficinas tradicionales del gobierno estatal, tales como:

Alta y baja de placas

Cambio de propietario

Reposición de tarjeta de circulación

Permisos de circulación

Este espacio forma parte de una estrategia conjunta entre la Secretaría de Finanzas del Estado de México y la empresa, con el objetivo de acercar servicios y reducir tiempos de atención.

Kavak cuenta con un centro de operaciones en el municipio de Lerma, previo a la apertura del módulo vehicular. |Imagen Ilustrativa

Principales beneficios del nuevo módulo vehicular de Kavak en Edomex

Uno de los principales beneficios es la rapidez, ya que autoridades han señalado que los trámites en Edomex pueden realizarse hasta seis veces más rápido que en módulos convencionales.

Además de agilizar los procesos, este módulo tiene una ventaja clave: permite realizar todos los trámites en el mismo lugar donde se compra o vende el vehículo.

Incluso, en algunos casos, este modelo permite concretar la entrega del vehículo el mismo día, al completar los trámites en un solo punto.

Cabe resaltar que este módulo está abierto para usuarios o clientes de la empresa. En este momento, propietarios de vehículos no pueden acudir al nuevo establecimiento y realizar algún tramite.

Un modelo que busca cambiar el mercado automotriz

Más allá de la rapidez, esta iniciativa forma parte de una estrategia para integrar los procesos legales dentro de plataformas digitales, lo que permite dar mayor certeza a la compra y venta de autos seminuevos.

El objetivo es fortalecer la formalidad en el mercado vehicular, facilitando que los cambios de propietario y registros se realicen de manera correcta y sin retrasos.

Además, este módulo en Lerma funcionará como prueba piloto, ya que la empresa planea replicar este modelo en otros estados del país durante 2026, como parte de su expansión.

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