Amplían horarios para examen médico de operadores mexicanos del autotransporte en 2026: fechas y horarios

Una nueva disposición del Gobierno federal modifica la operativa del autotransporte en México y afecta directamente a miles de conductores que necesitan tramitar o renovar su licencia federal este 2026. La medida llega desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y promete destrabar uno de los cuellos de botella más reportados por el gremio.

Detrás del anuncio hay un cambio concreto en fechas y horarios de atención del examen psicofísico integral, requisito obligatorio para circular. El examen médico de operadores mexicanos pasa a tener una jornada extendida en una sede específica de la capital, con condiciones que conviene revisar antes de presentarse.

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Nuevas fechas y horarios para el examen médico de operadores mexicanos del autotransporte

La SICT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), amplía la Jornada de Medicina Preventiva en el Transporte que opera en la Unidad Médica las Bombas. La medida apunta a destrabar la entrega de licencias federales.

La atención queda habilitada de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00 horas, salvo días y horas inhábiles. Los meses incluidos en esta etapa son mayo, agosto y noviembre, lo que permite planificar el trámite con anticipación.

El acuerdo establece facilidades administrativas para realizar el examen psicofísico integral, evaluación que define si un conductor puede obtener o renovar su licencia. La disposición entra en vigor a partir del jueves 30 de abril.

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ATTRAPI elimina 15 trámites ferroviarios y simplifica requisitos

En paralelo, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) elimina 15 trámites administrativos vinculados a obras ferroviarias. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo también simplifica requisitos como la presentación física de documentos e introduce mejoras en otros procesos. La agencia no pedirá copias simples ni documentación que ya exista en sus archivos físicos o electrónicos.

Los expedientes ingresados antes de este acuerdo se resolverán según la normativa vigente al momento de presentarlos. La nueva disposición entra en vigor a los cinco días hábiles posteriores a su publicación en el DOF.

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