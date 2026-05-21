¡Sin acuerdo! Transportistas anuncian marchas durante Mundial 2026

Es oficial: integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que no alcanzaron un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que comenzarán a movilizarse a partir de junio próximo, cuando se desarrolle la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

David Estévez, líder de la ANTAC, se refirió como “minuta absurda” a la resolución que autoridades buscaban que firmaran los representantes del gremio.

“No quisimos firmar una minuta absurda, querían que firmáramos y que dijéramos que prácticamente se solucionaban los problemas. No hubo ninguna solución, vamos a tener que seguir en pie de lucha”, señaló Estévez.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo comenzarán las protestas de transportistas?

De acuerdo con el líder de los transportistas, las movilizaciones comenzarán el próximo 9 de junio, solo dos días antes del partido inaugural del certamen mundialista en el Estadio Ciudad de México, y no se descarta que las movilizaciones se extiendan mientras duran las actividades del torneo.

El gremio transportista exigía mayor seguridad en carreteras, pues aseguran que no han habido mejoras en este rubro, con el reporte de 18 conductores desaparecidos, además de 6 mil millones de pesos en pérdidas por robo de mercancía y unidades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.