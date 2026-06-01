Si siempre quisiste que tus placas fueran personalizadas y ponerle tu toque, ahora es posible en México; sin embargo, no aplica para todas las entidades federativas.

Te contamos cómo tramitar esto si eres del Estado de México (Edomex) y qué esperar si vives o trabajas en San Luis Potosí para este 2026.

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🚗 Actualiza tus placas de manera sencilla y sin complicaciones.



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¿Cómo tramitar y cuál es el costo de placas especiales en el Edomex durante 2026?

Si vives en el Estado de México y quieren tener tus placas especiales, entonces estos son los pasos a seguir:

Registrarte en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios (Retys)

(Retys) Ir a la “selección de placa específica”

Llenar el formulario con información personal como CURP, Código Postal, datos fiscales (RFC y razón social)

con información personal como CURP, Código Postal, datos fiscales (RFC y razón social) Colocar los datos del vehículo : clave, serie, modelo, año, placa actual

: clave, serie, modelo, año, placa actual Elige los últimos tres o cuatro dígitos de tu matrícula : si no está disponible, el sistema te dará opciones

: si no está disponible, el sistema te dará opciones Revisa que los datos sean correctos y sigue en el proceso

y sigue en el proceso Realiza tu pago en línea

Descarga e imprime la solicitud de placa y el Formato Único de Pago (FUP)

Posteriormente, te avisarán cuándo puedes ir por tus nuevas placas; es importante que tomes en cuenta que el costo durante 2026 es de mil 821 pesos.

¿Hay placas especiales en San Luis Potosí durante 2026?

A inicios de 2026, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a partir de este 2026 habría placas especiales en la entidad; sin embargo, aún no se anuncian datos del trámite.

De acuerdo al mandatario local, los habitantes puede colocar en su placa su fecha de nacimiento, la de su hijo o algún aniversario por sólo 500 pesos.

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