Si siempre quisiste que tus placas fueran personalizadas y ponerle tu toque, ahora es posible en México; sin embargo, no aplica para todas las entidades federativas.
Te contamos cómo tramitar esto si eres del Estado de México (Edomex) y qué esperar si vives o trabajas en San Luis Potosí para este 2026.
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¿Cómo tramitar y cuál es el costo de placas especiales en el Edomex durante 2026?
Si vives en el Estado de México y quieren tener tus placas especiales, entonces estos son los pasos a seguir:
- Registrarte en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios (Retys)
- Ir a la “selección de placa específica”
- Llenar el formulario con información personal como CURP, Código Postal, datos fiscales (RFC y razón social)
- Colocar los datos del vehículo: clave, serie, modelo, año, placa actual
- Elige los últimos tres o cuatro dígitos de tu matrícula: si no está disponible, el sistema te dará opciones
- Revisa que los datos sean correctos y sigue en el proceso
- Realiza tu pago en línea
- Descarga e imprime la solicitud de placa y el Formato Único de Pago (FUP)
Posteriormente, te avisarán cuándo puedes ir por tus nuevas placas; es importante que tomes en cuenta que el costo durante 2026 es de mil 821 pesos.
¿Hay placas especiales en San Luis Potosí durante 2026?
A inicios de 2026, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a partir de este 2026 habría placas especiales en la entidad; sin embargo, aún no se anuncian datos del trámite.
De acuerdo al mandatario local, los habitantes puede colocar en su placa su fecha de nacimiento, la de su hijo o algún aniversario por sólo 500 pesos.
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