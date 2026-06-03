Es ley y pocos lo saben en CDMX: el plazo para impugnar una multa de tránsito no inicia cuando el conductor la recibió, sino cuando ocurre esto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó las reglas para impugnar las multas de tránsito en CDMX. El cambio protege el patrimonio de los propietarios cuyos vehículos eran conducidos por terceros.

El Pleno de la Corte emitió una resolución obligatoria derivada de la Contradicción de Criterios 170/2025. Las nuevas directrices de defensa legal entraron en vigor para todos los juzgados federales durante este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo calcular el plazo legal para impugnar fotocívicas en CDMX?

El criterio judicial aclara el cómputo del tiempo para interponer un amparo indirecto cuando el dueño del auto es diferente a la persona que cometió la falta vial. Las corporaciones de seguridad pública no podrán utilizar la fecha de entrega de la boleta al chofer como inicio del conteo regresivo.

Los dueños de los vehículos que decidan iniciar el juicio de garantías deben verificar los siguientes supuestos legales:

Esperar la notificación directa: contar el plazo legal exclusivamente a partir del día en que la autoridad notifique de manera formal al propietario del automóvil.

contar el plazo legal exclusivamente a partir del día en que la autoridad notifique de manera formal al propietario del automóvil. Acreditar el conocimiento exacto: demostrar que el afectado obtuvo los datos esenciales de la sanción, incluyendo la fecha, el lugar, el fundamento y el monto.

demostrar que el afectado obtuvo los datos esenciales de la sanción, incluyendo la fecha, el lugar, el fundamento y el monto. Declararse sabedor del acto: iniciar la impugnación cuando el titular del vehículo se ostente sabedor de la boleta mediante comparecencia o trámite digital.

iniciar la impugnación cuando el titular del vehículo se ostente sabedor de la boleta mediante comparecencia o trámite digital. Interponer la demanda: promover el juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa.

Los dueños de automóviles deben revisar sus expedientes en las plataformas de movilidad para verificar la existencia de créditos fiscales ocultos antes de realizar la verificación. Los conductores tienen que conservar los datos de las infracciones para activar los juicios en los plazos correspondientes.

Hoy No Circula en CDMX Cuando el conductor no es el dueño del vehículo cambian los plazos de impugnación de las multas en CDMX. (X: @MetrobusCDMX)

¿Cuáles son las otras normativas de seguridad jurídica avaladas por la Suprema Corte?

Transparentar obra pública: validar las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas mediante justificaciones por escrito firmadas por la persona responsable de la dependencia.

validar las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas mediante justificaciones por escrito firmadas por la persona responsable de la dependencia. Fijar horas de fiscalización: Aplicar la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para conocer con claridad el lugar, la fecha y la hora de las auditorías.

Aplicar la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para conocer con claridad el lugar, la fecha y la hora de las auditorías. Evaluar pruebas objetivamente: utilizar el modelo de sana crítica en faltas administrativas para analizar la coherencia de las evidencias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.