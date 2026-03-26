Es oficial: aplicarán multas de hasta $2,932 pesos a todos los conductores que cometan esta infracción en las carreteras federales

Las multas de tránsito en México alcanzan los $2,932.75 pesos para conductores de camionetas que transporten personas en la batea. El Reglamento Federal prohíbe exceder el número de pasajeros diseñado por el fabricante.

La normativa establece que el área de carga es exclusiva para mercancías o herramientas, quedando restringido el traslado de pasajeros en pickups por seguridad vial. El monto de la sanción se calcula entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aplicable en todos los puentes y carreteras de jurisdicción federal este 2026.

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¿De cuánto es la multa por llevar pasajeros en la batea de la camioneta en la carretera?

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal dictamina que viajar en la zona de carga constituye una falta grave que no admite excepciones por distancia o velocidad. La sanción económica impacta directamente al propietario del vehículo y busca erradicar una práctica de alto riesgo en las distintas carreteras federales del país.

Los montos actualizados de la multa son:

Monto mínimo: $2,346.20 pesos equivalentes a 20 UMAs.

$2,346.20 pesos equivalentes a 20 UMAs. Monto máximo: $2,932.75 pesos en caso de que la autoridad aplique el tope de 25 UMAs.

$2,932.75 pesos en caso de que la autoridad aplique el tope de 25 UMAs. Sustento legal: Aplicar el Artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales.

Las personas que viajan fuera de la cabina carecen de cinturón de seguridad y protección estructural ante volcaduras. En caso de frenado brusco, la probabilidad de expulsión del vehículo es total, lo que eleva la severidad de las lesiones incluso en trayectos considerados "cortos" por los conductores.

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Sin excepciones en las carreteras: de la prohibición a la sanción

El reglamento federal prevalece sobre cualquier bando municipal al momento de incorporarse a una vía de jurisdicción nacional. Aunque algunas localidades permiten el traslado en batea bajo condiciones específicas, dicha autorización pierde validez jurídica en autopistas y carreteras federales.

Adiós a las confusiones reglamentarias:

Transportar únicamente al número de personas indicado en la tarjeta de circulación. Utilizar obligatoriamente los asientos y cinturones de seguridad instalados de fábrica. Impedir que los ocupantes saquen extremidades o parte del cuerpo por ventanas y quemacocos. Identificar el cambio de vía local a federal para evitar la aplicación inmediata de la sanción.

La vigilancia en carreteras federales se intensificará durante los periodos vacacionales de 2026 para garantizar el cumplimiento de esta norma. Los conductores que ignoren la prohibición de transportar personas en la batea enfrentarán la boleta de infracción electrónica, la cual debe ser cubierta para evitar recargos en trámites vehiculares posteriores.

La prohibición de llevar pasajeros en áreas de carga es una medida permanente que no admite prórrogas ni criterios subjetivos por parte de los oficiales de la Guardia Nacional.