Es ley: Jalisco sancionará a todos los conductores que cometan este error durante una emergencia

Cuando una ambulancia, patrulla o unidad de emergencia aparece con sirenas encendidas, la reacción más común entre automovilistas suele ser abrir paso para permitir que continúe su recorrido sin obstáculos. Sin embargo, y lo que muchas personas desconocen, es que bloquear o dificultar el avance de estos vehículos sí puede generar multas económicas en Jalisco.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco contempla sanciones para quienes impidan la circulación de vehículos de seguridad durante una emergencia, especialmente cuando las unidades utilizan códigos luminosos y señales auditivas activadas.

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¿Qué conductores pueden recibir la multa?

El artículo 363 de la legislación estatal, en su fracción III, señala que la sanción aplica para conductores particulares, propietarios de vehículos y operadores del transporte público que impidan el paso de unidades de emergencia.

La disposición contempla situaciones donde ambulancias, patrullas, vehículos de Protección Civil o cualquier unidad de seguridad requieran avanzar de manera prioritaria por calles y avenidas.

La multa por esta acción va de las 10 a 30 UMAs. Se recomienda a los conductores despejar el carril y evitar bloquear cruceros cuando se presencie a vehículos de emergencia. (Imagen ilustrativa)

¿De cuánto será la multa en Jalisco durante 2026?

La Ley de Movilidad de Jalisco establece sanciones de entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incumplan esta obligación vial. Con el valor vigente de la UMA en 2026, fijado en $117.31 pesos diarios, las multas equivalen aproximadamente a:

$1,173 pesos

$3,519 pesos

El monto final dependerá de las condiciones detectadas por la autoridad al momento de levantar la infracción.

¿Qué deben hacer los automovilistas ante una emergencia?

La normativa estatal indica que los conductores deben facilitar el paso a vehículos de emergencia cuando utilicen señales auditivas y luminosas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad

Despejar el carril

Evitar bloquear cruceros

No seguir de cerca a las unidades de emergencia

¿Qué otras acciones también son sancionadas en Jalisco?

Además de impedir el paso a vehículos de emergencia, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco contempla multas para otras conductas consideradas de riesgo para la circulación.

Entre las principales infracciones aparecen:

Manejar en sentido contrario

Rebasar sobre línea continua en carreteras

Circular en doble o tercera fila para dar vuelta

No usar cinturón de seguridad

Exceder el límite de velocidad permitido

Invadir ciclovías o zonas peatonales con vehículos

Circular o estacionarse sin justificación en el acotamiento

Usar de forma indebida placas de demostración

Tener placas o tarjeta de circulación que no coincidan con el vehículo

Todas estas acciones también son castigadas con multas económicas de $1,173 pesos a $3,519 pesos, según sea el caso

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