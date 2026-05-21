Estafas en certificados escolares en CDMX: alertan por estas páginas falsas que venden diplomas falsos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital identifica diversas modalidades de fraude digital orientadas a estudiantes y profesionales. Los estafadores diseñan portales web con logotipos oficiales para ganar la confianza de las víctimas mediante ofertas atractivas.

Este esquema delictivo opera con mayor intensidad durante las temporadas de inscripciones y evaluaciones mediante anuncios en redes sociales. El impacto económico perjudica a los usuarios, quienes descubren la verdad detrás de la oferta tras realizar un pago irreversible en línea para recibir un documento educativo sin validez.

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¿Cómo operan los fraudes de certificados escolares en CDMX?

Los delincuentes cibernéticos utilizan perfiles falsos y publicidad pagada para captar a personas interesadas en resolver su situación académica. Las plataformas fraudulentas prometen la entrega inmediata de títulos oficiales y acreditaciones sin necesidad de cursar materias reales.

El proceso de engaño incluye el envío de mensajes privados donde los asesores falsos presionan para agilizar los depósitos bancarios. Las autoridades confirman fraudes cuando los delincuentes interrumpen la comunicación con la víctima una vez que reciben las transferencias de dinero solicitadas.

La Policía Cibernética documenta que estas páginas cambian constantemente de dirección web para evadir los rastreos de los investigadores. Este dinamismo digital complica la desactivación inmediata de los sitios, por lo que la prevención ciudadana resulta clave.

estafa-mensajes-Profeco.jpg Los sitios web fraudulentos imitan logotipos oficiales para clonar datos bancarios de las víctimas. (Getty Images)

¿Qué riesgos existen al comprar diplomas falsos en la capital?

La afectación económica inicial se complementa con el robo de datos personales y la obtención de información bancaria sensible. Los usuarios comparten identificaciones oficiales y antecedentes escolares que los estafadores utilizan posteriormente para cometer otros delitos de identidad graves.

El uso de documentación apócrifa en el ámbito laboral o profesional genera consecuencias penales graves para los ciudadanos involucrados. Las empresas validan folios ante las autoridades educativas correspondientes, lo que destruye de inmediato la reputación de cualquier postulante.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana solicita a la población verificar la autenticidad de las instituciones mediante los canales de atención telefónica. El software de monitoreo identifica los reportes ciudadanos para alertar de forma oportuna a la comunidad estudiantil de la Ciudad de México.

Evita ingresar a enlaces que prometan soluciones mágicas y realiza tus procesos directamente en los planteles autorizados. Protege tus finanzas personales y tu historial legal rechazando estas ofertas delictivas en internet.

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