Ssa explica si lechuga mexicana causa diarrea explosiva por Cyclospora

Un nuevo análisis de laboratorio a 10 muestras de la lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms de México arrojó resultados negativos para el parásito Cyclospora cayetanensis, causante de un brote de diarrea explosiva en Estados Unidos.

En las últimas semanas, el gobierno del país vecino informó que la enfermedad estaría vinculada con dicho vegetal, servido en establecimientos de Taco Bell.

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“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informa que los resultados de los análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México, mediante el Laboratorio Nacional CCAyAC y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato, dieron negativo a la detección de Cyclospora cayetanensis, así como a la presencia de coliformes fecales, y se ubicaron dentro de los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales”, señaló.

¿Cómo se hizo el estudio de la lechuga?

La autoridad detalló que del 18 al 20 de julio realizó una inspección y verificación sanitaria a la planta, en la que estuvo acompañada de epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En dicha visita, se levantó diez muestras de lechuga iceberg: cinco completas presentes en el establecimiento y cinco muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada; así como cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

Las muestras fueron procesadas por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

En un comunicado, las autoridades aseguraron que, además, la empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.

Las autoridades señalaron que el sistema de trazabilidad de Taylor Farms permitió ubicar el origen de la lechuga e identificar un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, que nunca entró a Estados Unidos. Precisaron que de ese lote se tomó la muestra que dio un falso positivo reportado por la FDA. Además, tras inspeccionar la planta, no detectaron casos de enfermedades diarreicas entre los trabajadores.

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