Licencia permanente es OFICIAL en Veracruz y este es su precio en 2026

¿Te imaginas ahorrarte unos pesos en trámites vehicular? Ahora es posible en Veracruz, ya que es oficial la licencia permanente para conductores en todo el estado desde el 2025.

Esto significa un ahorro y tiene un costo que va desde mil 380 a dos mil 146 pesos por una única vez, de acuerdo a las autoridades correspondientes, pero si quieres saber más, aquí te contamos todo.

Licencia de conducir permanente en Veracruz Este trámites es para personas de 50 años y más (Gobierno de Veracruz)

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Precios oficiales de la licencia permanente en Veracruz durante 2026

Si quieres tu licencia toma en cuenta que tienen el siguiente precio durante este año, de acuerdo al Gobierno de Veracruz:

Licencia tipo A : dos mil 146 pesos

: dos mil 146 pesos Licencia tipo B : dos mil 3 pesos

: dos mil 3 pesos Licencia tipo C : mil 655 pesos

: mil 655 pesos Licencia tipo D: mil 379 pesos

Es importante mencionar que estos precios cuentan con el 15% más de impuesto.

Documentos para tramitar la licencia permanente en Veracruz

Para poder contar con tu licencia es importante que tomes en cuenta que está pensada para personas de 50 años o más y debes de tener a la mano estos documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar o cédula profesional para mexicanos; para extranjeros, documento que acredite estancia legal en el país)

(INE, pasaporte, cartilla del servicio militar o cédula profesional para mexicanos; para extranjeros, documento que acredite estancia legal en el país) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia)

(recibo de luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia) CURP actualizada

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

(RNOA) Comprobante de pago

Paso a paso para tramitar tu licencia de conducir permanente en Veracruz

Los documentos anteriormente mencionados los tienes que llevar en físico a alguno de los módulos de licencia más cercanos en la entidad, esto tras pagar en línea o ir directamente a un banco.

No obstante, primero debes de pedir tu cita de forma virtual, ya que es poco probable que te reciban sin esta.

Finalmente, si vas a tramitar una licencia tipo A, entonces deberás de acreditar un curso de capacitación vial impartido por la Dirección General de Transporte del Estado.

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