Fraude escolar en Jalisco: la iniciativa que avanza en el Congreso para proteger a los estudiantes

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud aprobó un dictamen integral en Jalisco que obliga a todos los planteles particulares a transparentar su validez jurídica. El proyecto busca erradicar las estafas académicas en la entidad.

La diputada Verónica Jiménez Vázquez impulsó la reforma a la Ley de Educación y modificaciones severas al Código Penal del Estado. La iniciativa tipifica de forma estricta las sanciones administrativas y penales para los centros educativos que operen sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) durante este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo identificar el fraude escolar en Jalisco?

El diputado Enrique Velázquez González coordinó los trabajos para erradicar las denominadas “escuelas patito” que ocultan su estatus legal a los padres de familia. La reforma busca frenar los daños económicos, académicos y emocionales que sufren los alumnos de Jalisco al concluir carreras o ciclos escolares sin validez real.

Para garantizar la protección de la comunidad estudiantil, el dictamen establece las siguientes medidas de control penal y administrativo:

Tipificación del delito: castigar penalmente la prestación de servicios educativos que carezcan de acuerdos de incorporación oficiales estatales o federales.

castigar penalmente la prestación de servicios educativos que carezcan de acuerdos de incorporación oficiales estatales o federales. Cárcel a infractores: imponer penas de hasta 10 años de prisión a los directivos o propietarios que ejecuten este modelo de fraude financiero y educativo.

imponer penas de hasta 10 años de prisión a los directivos o propietarios que ejecuten este modelo de fraude financiero y educativo. Bloqueo de licencias: suspender la entrega de permisos comerciales en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara a colegios que no comprueben trámites vigentes.

¿Qué requisitos deben revisar las familias para evitar el fraude escolar?

Las familias jaliscienses deben validar la situación jurídica de los planteles privados antes de efectuar pagos de inscripciones o colegiaturas. Las reformas obligan a las instituciones particulares a exhibir de forma clara sus acreditaciones oficiales bajo apercibimiento de clausura inmediata.

Los ciudadanos deben seguir estas acciones preventivas para certificar la legalidad de los servicios contratados en la entidad:

Exigir el número de RVOE: solicitar el documento oficial de incorporación estatal o federal directamente en la dirección administrativa del plantel.

solicitar el documento oficial de incorporación estatal o federal directamente en la dirección administrativa del plantel. Verificar estatus en internet: consultar las listas de escuelas autorizadas en las plataformas digitales de la Secretaría de Educación Pública.

consultar las listas de escuelas autorizadas en las plataformas digitales de la Secretaría de Educación Pública. Sin costo: realizar estas consultas de autenticidad en los padrones públicos es gratuito para los padres de familia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.