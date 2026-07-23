Ya sea para vacaciones o para salir de fin de semana Tepoztlán es un Pueblo Mágico que se encuentra en Morelos, muy cerca de Cuernavaca y que por su misticismo, clima y actividades es un destino único para los turistas.

Por ello es que para el siguiente periodo vacacional o para salir de la rutina unos días llegar desde la CDMX es una gran opción y en adn Noticias te contamos cuánto cuestan las casetas desde la capital del país a Tepoztlán, Morelos.

Disfrutando de una bonita tarde en #Tepoztlan y lo mejor estamos mi esposa mi hija y viene en camino mi hijo .



GRACIAS DIOS POR TODO pic.twitter.com/561W2UVzzE — Luishectorhl (@Luishechl) May 9, 2026

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¿Cuánto es de casetas de CDMX a Tepoztlán?

Viajar a Tepoztlán, Morelos desde la CDMX es un trayecto de unos 72 kilómetros y para llegar debes considerar dos casetas que tendrán un costo total de $242 pesos de ida y la misma cantidad de regreso, según datos de CAPUFE:

Caseta de Tlalpan (Autopista México - Cuernavaca): $156 pesos

Tramo La Pera - Cuautla (Desviación hacia Tepoztlán / La Pera - Oacalco / Tepoztlán): $86 pesos

¿Qué se puede hacer en Tepoztlán, Morelos?

Pasear por Tepoztlán es una gran experiencia y hay varias actividades que se pueden llevar a cabo y acá te hacemos la recomendación de algunas.

Nada como subir y bajar el Cerro del Tepozteco, un reto a tu condición física y la oportunidad de entrar en contacto con trayecto natural inigualable que sin duda te llenará de energía.

Pasear por el Zócalo de este Pueblo Mágico también es una actividad interesante y llena de color, una clásica Tepoznieve, la comida tradicional del lugar y algunas restaurantes emblemáticos te harán pasar ratos inolvidables.

Es importante también considerar el tianguis de fin de semana donde la venta de plata, de artesanías y hasta la lectura de cartas o de tu personalidad basada en tu nombre te dice a bien cómo eres son cosas que puedes vivir en este Pueblo Mágico de Morelos.

Paseos guiados por sus leyendas, lugares para tomar una buena bebida, el calorcito y una buena alberca son atractivos que puedes encontrar en Tepoz, un lugar muy cerca de la CDMX.

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