El balneario a 110 km de Monterrey donde entras por 50 pesos y te metes al Cañón de San Lorenzo

Durante la temporada estival, los balnearios se posicionan como un destino perfecto para pasar el día en familia y afrontar el calor. En el Pueblo Mágico de Bustamante, en Nuevo León y a poco más de 100 kilómetros de Monterrey, existe un parque acuático que ofrece el panorama perfecto para un buen día de vacaciones de verano.

Se trata del Parque Acuático Boca de Leones, localizado en un paraje privilegiado, entre el Cañón de San Lorenzo, según describen Pueblos Mágicos de México y Nuevo León Travel.

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¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Acuático Boca de Leones y en qué horario abre?

El parque abre de jueves a domingo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., por lo que conviene planear la visita fuera de esos días. Según Nuevo León Travel, la entrada general tiene un costo de $50 pesos.

Este balneario de Bustamante cuenta con albercas al aire libre, asadores, palapas y un espacio rodeado de montañas, ideal para pasar una tarde recreativa en familia, de acuerdo con ambas fuentes.

De acuerdo con datos del sitio especializado Gastos Conducción, actualizados a marzo de 2026, la distancia entre Monterrey y Bustamante es de 108 km, lo que demanda un tiempo de viaje estimado de 1 hora y 37 minutos. El trayecto no tiene casetas.

El Parque Acuático Boca de Leones es ideal para visitar en familia en las vacaciones de verano. (Getty Images)

¿Qué más se puede ver en Bustamante, el Pueblo Mágico de México?

Además de este balneario, Bustamante ofrece otras actividades para hacer. Uno de sus mayores atractivos es su naturaleza. Según el sitio Pueblos Mágicos de México, “visitar este pueblo es como entrar a un oasis en medio de un entorno estéril, revestido de árboles y con antiguas casonas de arquitectura típica".

Las Grutas de Bustamante, consideradas una de las más completas del mundo, son de visita imperdible. Según geólogos, el espacio sigue “vivo” porque continúa en formación, y cuenta con 42 bóvedas abiertas al público.

Entre lo básico para llevarse de este pueblo de Nuevo León están las artesanías hechas con hoja de palmito trenzada, una palma endémica de la Sierra Madre Oriental. Como imprescindibles, se recomienda entrar a la Parroquia de San Miguel Arcángel, refrescarse en el cañón y el ojo de agua, y pasear por el Bioparque Boca de Leones.

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