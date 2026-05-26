Alerta en Jalisco: delincuentes vaciarán tu cuenta si cometes este error al revisar tus multas viales

Las consultas de multas vehiculares y fotoinfracciones se han convertido en uno de los trámites digitales más utilizados por automovilistas en Jalisco. Sin embargo, autoridades estatales y especialistas en ciberseguridad alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que aprovecha precisamente este tipo de búsquedas para robar información bancaria y datos personales.

El engaño comienza cuando los usuarios reciben mensajes relacionados con supuestos adeudos vehiculares, infracciones pendientes o sanciones de tránsito. A través de enlaces falsos enviados por SMS o WhatsApp, los delincuentes buscan que las víctimas ingresen información confidencial o descarguen archivos maliciosos capaces de comprometer el teléfono celular.

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¿Cuál es el error que pone en riesgo tus cuentas bancarias?

El principal problema aparece cuando las personas acceden directamente a estos enlaces enviados desde números desconocidos para revisar o pagar supuestas multas.

De acuerdo con autoridades y expertos en seguridad digital, estos sitios fraudulentos suelen copiar la imagen de portales gubernamentales reales para aparentar autenticidad.

Acompañado de un enlace malicioso, los delincuentes suelen usar mensajes masivos que generan presión inmediata sobre el conductor.

adeudos vehiculares

fotomultas

bloqueo de placas

recargos

envío del automóvil al corralón

El objetivo es provocar que la persona actúe rápido sin verificar si realmente se encuentra en un portal oficial.

Especialistas advierten que algunos enlaces también pueden instalar software malicioso capaz de obtener fotografías, contactos, archivos almacenados en el dispositivo o incluso información bancaria vinculada al teléfono móvil.

📞 Saber qué línea utilizar también puede hacer la diferencia.



🚨 Usa el 9-1-1 en caso de emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas de manera segura y confidencial pic.twitter.com/TLEBq8vDQK — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) May 19, 2026

Señales para detectar una falsa multa vial

Autoridades y especialistas en ciberseguridad recomiendan desconfiar cuando un mensaje:

exige pagos urgentes

contiene enlaces extraños

presenta errores ortográficos

proviene de números desconocidos

solicita datos bancarios directamente

También aconsejan evitar descargar aplicaciones o archivos enviados por mensaje, ya que algunos contienen programas capaces de tomar control parcial del dispositivo móvil.

¿Qué dijo el Gobierno de Jalisco sobre estos mensajes?

El Gobierno de Jalisco reiteró que ninguna dependencia estatal solicita pagos de multas o trámites vehiculares mediante enlaces enviados por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Por ello, recomendó que cualquier consulta relacionada con infracciones, adeudos o trámites vehiculares se realice únicamente desde páginas oficiales con terminación “.gob.mx” o ingresando manualmente al portal institucional correspondiente.

¿Qué hacer si abriste un enlace sospechoso?

Si una persona ingresó información en una página fraudulenta o descargó archivos sospechosos, expertos recomiendan actuar rápidamente bloqueando tarjetas bancarias, cambiando contraseñas y activando la verificación en dos pasos de sus cuentas principales.

La Policía Cibernética de la Fiscalía estatal también mantiene abiertos canales de atención para orientar a usuarios que detecten posibles intentos de fraude o hayan sido víctimas de este tipo de engaños digitales.

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