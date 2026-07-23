Desaparecen 8 adolescentes en Jalisco; investigan reclutamiento forzado que podría involucrar a amigos

Actualmente, la Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de ocho adolescentes en distintos municipios de la entidad, ocurridos entre el 15 y el 17 de julio de 2026. De acuerdo con las autoridades, en al menos dos casos, la línea de investigación apunta reclutamiento forzado.

De acuerdo con las autoridades, un nuevo modus operandi de los criminales consiste en usar a amigos o conocidos para atraer a jóvenes cada vez menores, incluso de 13 años de edad. Te contamos los detalles.

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Investigan reclutamiento forzado en casos de jóvenes desaparecidos en Jalisco

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, dio a conocer que, actualmente, investigan la desaparición de ocho adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad.

📍 #Jalisco | Una madre suplica por sus hijos desaparecidos



Una mujer denunció que dos de sus hijos permanecen desaparecidosy, de acuerdo con su testimonio, ambos podrían haber sido reclutados por un grupo del crimen organizado.



Vía: @TVAztecaJalisco https://t.co/ZQqQchkhmP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 23, 2026

La funcionaria explicó que, en al menos dos casos, la investigación apunta al posible reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. En estos casos, se solicitó ya el apoyo de fiscalías de otras entidades, pues existe una alta probabilidad de que los adolescentes ya hayan sido trasladados fuera de Jalisco.

Además, las autoridades apuntaron a un nuevo modus operandi del crimen organizado. Consiste en que el primer contacto con los jóvenes que son objetivo para el reclutamiento forzado, lo hagan amigos o conocidos, que ya fueron reclutados previamente por el narco.

¿Cuál es el municipio con más desaparecidos en Jalisco?

En conferencia de prensa, la vicefiscal explicó que los ocho casos son aislados, puesto que las desapariciones fueron en municipios diferentes. Por esta razón, cada caso cuenta con su propia carpeta de investigación. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Jalisco, los municipios con casos de desapariciones de adolescentes en Jalisco, durante el mes de julio de 2026 son los siguientes:

Dos en Zapopan

Dos en Tlajomulco

Dos en El Salto

Uno en Tonalá

Uno en Tlaquepaque

Madre de familia denuncia intento de secuestro en una plaza comercial de Jalisco

A través de redes sociales se viralizó la denuncia de intento de secuestro en una plaza comercial de Guadalajara. Una madre de familia reveló un nuevo modus operandi en el que los criminales usan a jovencitas para atraer a adolescentes en los centros comerciales.

La madre de familia explicó que tras hacerse amiga de su hijo de 13 años y de sus amigos, una jovencita de aproximadamente 15 años, intentó convencerlos de que salieran de la plaza y se subieran con ella a un supuesto taxi de aplicación. Si quieres conocer el caso solo dale clic a este ENLACE.

Por esta razón, la recomendación para los padres de familia es mantener una mejor comunicación con sus hijos adolescentes y conocer quiénes son sus amigos y a qué lugares salen con ellos. Asimismo, las autoridades recomiendan prestar atención a cambios repentinos de conducta o reuniones con personas que apenas conocen.

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