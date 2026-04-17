Las deepfakes en México lideran el crecimiento del fraude con IA en América Latina, según informe basado en millones de intentos analizados.

Las deepfakes en México lideran el crecimiento del fraude con IA en América Latina, según informe basado en millones de intentos analizados. | Getty Images

El

elaborado por Sumsub, reveló que los deepfakes en México y América Latina crecen aceleradamente. Su análisis incluyó más de 4 millones de intentos de fraude además de encuestas a expertos y usuarios.

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El reporte indicó que, aunque el volumen total de fraudes disminuyó en algunos países, los ataques actuales son más complejos debido a la Inteligencia Artificial que permite:

Crear identidades falsas

Videos y audios hiperrealistas

Esto complica la detección y eleva el riesgo para usuarios y empresas.

¿Por qué los fraudes con IA están en su punto más crítico?

El informe identifica una “democratización del fraude”, donde herramientas avanzadas ya no son exclusivas de grupos especializados. Plataformas de fraude como servicio permiten a más delincuentes ejecutar ataques complejos.

Expertos advierten que la IA generativa ha transformado el delito. Ahora no se trata de más fraudes, sino de ataques más estratégicos, personalizados y difíciles de detectar en sistemas tradicionales.

¿Por qué México lidera esta alarmante lista?

México presenta una caída del 32% en intentos generales de fraude, pero registra un aumento cercano al 500% en deepfakes. Esto refleja un cambio hacia ataques de mayor calidad.

Este fenómeno posiciona al país como un objetivo clave debido a su crecimiento en servicios financieros digitales. Los delincuentes priorizan precisión para vulnerar sistemas bancarios y plataformas digitales.

¿Cómo funcionan exactamente los nuevos ataques?

Los métodos actuales combinan IA, automatización y manipulación tecnológica. Entre los más comunes destacan:

Fraude con selfies: Representa el 42% de los casos; usan rostros generados con IA para burlar verificaciones

Representa el 42% de los casos; usan rostros generados con IA para burlar verificaciones Intervención de cámara: Inyección de videos falsos en procesos de validación en tiempo real

Inyección de videos falsos en procesos de validación en tiempo real Identidades sintéticas: Creación de “personas” falsas con datos y rostros artificiales

Estas técnicas muestran un nivel de sofisticación que supera los controles tradicionales y obliga a rediseñar los sistemas de seguridad digital.

¿Cómo protegerte de la “era deepfake”?

Ante este panorama, especialistas recomiendan adoptar medidas prácticas para reducir riesgos como:

Desconfía de la urgencia: solicitudes inmediatas suelen ser señales de fraude

solicitudes inmediatas suelen ser señales de fraude Verifica por otra vía: confirma identidad con llamadas directas o canales alternos

confirma identidad con llamadas directas o canales alternos Asume que todo puede falsificarse: voz, imagen y video ya no son pruebas definitivas

voz, imagen y video ya no son pruebas definitivas Evita ofertas irreales: promesas exageradas suelen ser intentos de estafa

El informe concluye que el 95% de los usuarios exige mayor seguridad. Sin embargo, la prevención individual sigue siendo clave frente a un entorno digital cada vez más complejo.