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La poderosa razón por la que jamás debes contestar ninguno de los siguientes 31 números

La Fiscalía General del Estado de Veracruz publicó una lista de 31 números que jamás debes contestar en caso de que recibas una llamada en tu celular.

Jamás debes contestar a estos 31 números en México | Getty Images

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Martín Feijóo

La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una advertencia crucial en la que instó a jamás contestar la llamada de cualquiera de los 31 números telefónicos que fueron identificados como herramientas de delincuentes para extorsionar. Estos son para que no caigas.

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Lista completa de los números que no debes contestar

A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una lista de números que la ciudadanía debe evitar contestar a toda costa. Estos son utilizados para llevar a cabo actividades delictivas, incluida la extorsión, por lo que es fundamental mantenerse alerta y cortar la comunicación de inmediato si alguno aparece en tu pantalla:

  • 272 105 7374
  • 976 253 2048
  • 552 811 8727
  • 564 301 3752
  • 744 439 4886
  • 322 176 1480
  • 676 963 0776
  • 665 277 5736
  • 272 139 1663
  • 656 286 4599
  • 256 286 4535
  • 686 150 8008
  • 668 193 9849
  • 232 1059770
  • 331 604 1348
  • 667 696 3077
  • 374 102 4312
  • 229 137 5212
  • 228 153 2825
  • 922 100 3993
  • 812 636 3960
  • 775 179 1309
  • 374 102 4312
  • 667 329 4303
  • 983 317 0904
  • 228 118 8426
  • 228 173 3415
  • 284 103 2916
  • 229 140 6062
  • 782 296 4478
  • 229 140 4379

¿Cómo evito caer en una extorsión telefónica?

La extorsión telefónica es un tipo de fraude en el que los delincuentes utilizan amenazas o engaños para obtener dinero o beneficios de sus víctimas. Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante seguir algunas recomendaciones clave:

  • No compartas tu número telefónico con cualquiera.
  • No respondas llamadas de números desconocidos.
  • Si contestas y sospechas de la llamada, cuelga de inmediato.
  • Mantén la calma y permanece en el lugar donde estés.
  • Protege tu privacidad en las redes sociales.
  • Evita compartir información personal o fotografías en línea.

La Fiscalía de Veracruz destaca que los delincuentes eligen este método debido al “bajo riesgo” que implica y a los resultados lucrativos que pueden obtener. Los casos más comunes suelen involucrar llamadas que simulan secuestros de familiares, amenazas de grupos delictivos o advertencias falsas sobre la suspensión de líneas telefónicas.

Los 31 números que no hay que atender, según la Fiscalía General del Estado de Veracruz
Los 31 números que no hay que atender, según la Fiscalía General del Estado de Veracruz

Ante cualquier intento de extorsión, es crucial denunciarlo de inmediato. Puedes hacerlo llamando al 089, 911 o a través de los correos electrónicos cnac@gn.gob.mx y guardia.nacional@gn.gob.mx con la Guardia Nacional.

Además, siempre puedes acudir a la Fiscalía o Procuraduría de tu localidad para reportar estos hechos y recibir el apoyo necesario.

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