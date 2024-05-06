La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una advertencia crucial en la que instó a jamás contestar la llamada de cualquiera de los 31 números telefónicos que fueron identificados como herramientas de delincuentes para extorsionar. Estos son para que no caigas.

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Lista completa de los números que no debes contestar

A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una lista de números que la ciudadanía debe evitar contestar a toda costa. Estos son utilizados para llevar a cabo actividades delictivas, incluida la extorsión, por lo que es fundamental mantenerse alerta y cortar la comunicación de inmediato si alguno aparece en tu pantalla:

272 105 7374

976 253 2048

552 811 8727

564 301 3752

744 439 4886

322 176 1480

676 963 0776

665 277 5736

272 139 1663

656 286 4599

256 286 4535

686 150 8008

668 193 9849

232 1059770

331 604 1348

667 696 3077

374 102 4312

229 137 5212

228 153 2825

922 100 3993

812 636 3960

775 179 1309

374 102 4312

667 329 4303

983 317 0904

228 118 8426

228 173 3415

284 103 2916

229 140 6062

782 296 4478

229 140 4379

¿Cómo evito caer en una extorsión telefónica?

La extorsión telefónica es un tipo de fraude en el que los delincuentes utilizan amenazas o engaños para obtener dinero o beneficios de sus víctimas. Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante seguir algunas recomendaciones clave:

No compartas tu número telefónico con cualquiera.

No respondas llamadas de números desconocidos.

Si contestas y sospechas de la llamada, cuelga de inmediato.

Mantén la calma y permanece en el lugar donde estés.

Protege tu privacidad en las redes sociales.

Evita compartir información personal o fotografías en línea.

La Fiscalía de Veracruz destaca que los delincuentes eligen este método debido al “bajo riesgo” que implica y a los resultados lucrativos que pueden obtener. Los casos más comunes suelen involucrar llamadas que simulan secuestros de familiares, amenazas de grupos delictivos o advertencias falsas sobre la suspensión de líneas telefónicas.

Los 31 números que no hay que atender, según la Fiscalía General del Estado de Veracruz

Ante cualquier intento de extorsión, es crucial denunciarlo de inmediato. Puedes hacerlo llamando al 089, 911 o a través de los correos electrónicos cnac@gn.gob.mx y guardia.nacional@gn.gob.mx con la Guardia Nacional.

Además, siempre puedes acudir a la Fiscalía o Procuraduría de tu localidad para reportar estos hechos y recibir el apoyo necesario.

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