La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una advertencia crucial en la que instó a jamás contestar la llamada de cualquiera de los 31 números telefónicos que fueron identificados como herramientas de delincuentes para extorsionar. Estos son para que no caigas.
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Lista completa de los números que no debes contestar
A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una lista de números que la ciudadanía debe evitar contestar a toda costa. Estos son utilizados para llevar a cabo actividades delictivas, incluida la extorsión, por lo que es fundamental mantenerse alerta y cortar la comunicación de inmediato si alguno aparece en tu pantalla:
- 272 105 7374
- 976 253 2048
- 552 811 8727
- 564 301 3752
- 744 439 4886
- 322 176 1480
- 676 963 0776
- 665 277 5736
- 272 139 1663
- 656 286 4599
- 256 286 4535
- 686 150 8008
- 668 193 9849
- 232 1059770
- 331 604 1348
- 667 696 3077
- 374 102 4312
- 229 137 5212
- 228 153 2825
- 922 100 3993
- 812 636 3960
- 775 179 1309
- 374 102 4312
- 667 329 4303
- 983 317 0904
- 228 118 8426
- 228 173 3415
- 284 103 2916
- 229 140 6062
- 782 296 4478
- 229 140 4379
¿Cómo evito caer en una extorsión telefónica?
La extorsión telefónica es un tipo de fraude en el que los delincuentes utilizan amenazas o engaños para obtener dinero o beneficios de sus víctimas. Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante seguir algunas recomendaciones clave:
- No compartas tu número telefónico con cualquiera.
- No respondas llamadas de números desconocidos.
- Si contestas y sospechas de la llamada, cuelga de inmediato.
- Mantén la calma y permanece en el lugar donde estés.
- Protege tu privacidad en las redes sociales.
- Evita compartir información personal o fotografías en línea.
La Fiscalía de Veracruz destaca que los delincuentes eligen este método debido al “bajo riesgo” que implica y a los resultados lucrativos que pueden obtener. Los casos más comunes suelen involucrar llamadas que simulan secuestros de familiares, amenazas de grupos delictivos o advertencias falsas sobre la suspensión de líneas telefónicas.
Ante cualquier intento de extorsión, es crucial denunciarlo de inmediato. Puedes hacerlo llamando al 089, 911 o a través de los correos electrónicos cnac@gn.gob.mx y guardia.nacional@gn.gob.mx con la Guardia Nacional.
Además, siempre puedes acudir a la Fiscalía o Procuraduría de tu localidad para reportar estos hechos y recibir el apoyo necesario.
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