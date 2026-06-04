Es oficial: Jalisco suma 11 nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales desde junio a todas estas regiones de México y el mundo

Jalisco suma 11 nuevas rutas aéreas de Volaris que comenzaron operaciones el 1 y 2 de junio de 2026. Los vuelos parten del Aeropuerto Internacional de Guadalajara — con ocho nuevas conexiones — y del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con tres rutas adicionales.

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¿Qué destinos conectan las nuevas rutas de Volaris desde Guadalajara?

Conforme a lo comunicado, a partir de junio, Guadalajara cuenta con vuelos hacia:

Querétaro

Zacatecas

Reynosa

San Luis Potosí

Saltillo

Salt Lake City (Utah, EE. UU.)

Detroit (Michigan, EE. UU.)

Medellín (Colombia)

¿Cuáles son los nuevos destinos a los que se podrá llegar desde Puerto Vallarta en Jalisco a partir de junio de 2026?

Por otro lado, desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se suman conexiones a:

Puebla

Aguascalientes

San Luis Potosí

Todos los vuelos operan en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros, según comunicaron las autoridades durante el anuncio oficial en febrero.

Las nuevas rutas ofrecerán la posibilidad de conectar Jalisco a nuevos destinos nacionales e internacionales. En 2025, de acuerdo con la secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, 34 millones de personas visitaron el estado.

En 2025, el aeropuerto de Puerto Vallarta registró 7 millones de pasajeros y el de Guadalajara 18.7 millones. En ese mismo periodo, Volaris movilizó 10.8 millones de pasajeros en Jalisco.

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