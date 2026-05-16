Es oficial en Jalisco: esta será la multa para los conductores que cometan este error al arrancar su auto

Un descuido habitual puede salir muy caro en Jalisco. Miles de conductores arrancan su auto sin verificar uno de los detalles más simples del trayecto: que todas las puertas estén bien cerradas. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco ya contempla una sanción específica para esta falta y no admite advertencias previas.

La normativa estatal busca atender un problema recurrente en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, donde los accidentes por puertas abiertas, sea durante la marcha o al estacionarse, dejan heridos cada año. La medida apunta directamente a un cambio de hábitos al volante.

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¿Cuál es la multa por circular con las puertas abiertas en Jalisco?

El Artículo 361, Fracción V de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece la sanción para los conductores que circulen con alguna de las puertas del vehículo abiertas. La multa se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 quedó establecido por el INEGI en $117.31 pesos.

Con esa referencia, el cálculo queda de la siguiente forma:

Sanción mínima : 5 UMA equivalentes a $586.55 pesos .

: 5 UMA equivalentes a . Sanción máxima: 10 UMA equivalentes a $1,173.10 pesos.

El monto final que pague el conductor dependerá de las condiciones de la infracción, la valoración del agente vial y si existen otros factores de riesgo asociados al momento del levantamiento del acta.

¿Por qué Jalisco castiga este descuido?

La Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco identificó que el manejo con puertas mal cerradas representa un riesgo directo para tres tipos de actores viales:

Peatones : una puerta que se abre súbitamente en plena marcha puede impactar a una persona que cruce la calle.

: una puerta que se abre súbitamente en plena marcha puede impactar a una persona que cruce la calle. Ciclistas : el llamado fenómeno del “dooring” (apertura de puerta contra un ciclista) es una de las principales causas de lesiones graves en zonas urbanas con ciclovías.

: el llamado fenómeno del “dooring” (apertura de puerta contra un ciclista) es una de las principales causas de lesiones graves en zonas urbanas con ciclovías. Otros conductores: el efecto sorpresa de una puerta abierta puede provocar maniobras evasivas que terminen en accidentes en cadena.

La autoridad considera que se trata de una falta evitable con apenas unos segundos de atención antes de arrancar el vehículo, por lo que la sanción busca incentivar la prevención más que recaudar.

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¿Cómo se aplica la sanción en Jalisco?

La aplicación de esta multa tiene varias particularidades que conviene conocer para evitar caer en ella:

No existe advertencia previa : el agente vial puede levantar el acta en el momento exacto en que detecte la falta, sin necesidad de dar aviso anterior.

: el agente vial puede levantar el acta en el momento exacto en que detecte la falta, sin necesidad de dar aviso anterior. Aplica durante toda la marcha : la sanción se activa desde que el vehículo arranca hasta que se detiene por completo. No basta con cerrar la puerta apenas avanzar unos metros.

: la sanción se activa desde que el vehículo arranca hasta que se detiene por completo. No basta con cerrar la puerta apenas avanzar unos metros. No distingue tipo de vehículo : la multa aplica a autos particulares, vehículos de transporte público, taxis, plataformas de movilidad y unidades de carga.

: la multa aplica a autos particulares, vehículos de transporte público, taxis, plataformas de movilidad y unidades de carga. No se exime por la velocidad: incluso a baja velocidad o en estacionamientos abiertos, la falta puede ser sancionada si la vía está considerada como pública.

¿Qué otras infracciones contempla el Artículo 361 de la Ley de Movilidad de Jalisco?

El Artículo 361 de la legislación estatal reúne varias conductas consideradas peligrosas durante la conducción, con sanciones que también se calculan entre 5 y 10 UMA. Las principales son:

Generar ruido excesivo con el equipo de audio, claxon o mofle del vehículo.

con el equipo de audio, claxon o mofle del vehículo. Ofender al policía vial durante un operativo o procedimiento de revisión.

durante un operativo o procedimiento de revisión. Circular con las puertas abiertas del vehículo.

del vehículo. Otras conductas que representan un riesgo directo a la seguridad vial y la integridad de los actores viales.

Estas infracciones se pueden combinar en una sola acta si el conductor incurre en varias faltas durante un mismo evento, lo que multiplica el monto total a pagar.

¿Cómo evitar la multa por puertas abiertas en Jalisco?

Las recomendaciones de la Secretaría de Transporte para evitar caer en esta sanción son sencillas pero a menudo pasadas por alto. Antes de arrancar el vehículo conviene:

Verificar que todas las puertas (incluida la cajuela en algunos modelos) estén cerradas correctamente.

Confirmar que los pasajeros, especialmente niños, hayan cerrado bien su puerta tras subir o bajar.

Atender los indicadores del tablero, ya que la mayoría de los autos modernos muestra alertas visuales o auditivas cuando una puerta no está completamente sellada.

No iniciar la marcha si algún ocupante aún está terminando de acomodarse o cargando objetos en el interior.

Estas medidas resultan especialmente importantes en zonas urbanas con alta densidad peatonal y ciclista, como el centro histórico de Guadalajara, la avenida Chapultepec, la avenida Vallarta y las inmediaciones de la zona universitaria.

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