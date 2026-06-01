Operativo Última Milla en Guadalajara: todas estas vías permanecerán cerradas durante estas fechas

Automovilistas que circulan por la zona del Estadio Akron, renombrado Estadio Guadalajara durante la realización de la Copa del Mundo 2026, deberán prepararse para cierres permanentes y temporales durante junio.

Las afectaciones alcanzarán vialidades como avenida del Bosque, avenida del Bajío, entre otras, además de algunas calles del Centro Histórico.

El comisario vial de Jalisco, Jorge Arizpe García, informó que las restricciones forman parte del Operativo Última Milla, diseñado para controlar la movilidad durante los partidos del Mundial y las actividades paralelas que se realizarán en la ciudad.

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¿Qué calles cerrarán por el Mundial de Futbol en Guadalajara?

Las mayores afectaciones se concentrarán en los alrededores del recinto mundialista. De acuerdo con autoridades, del 1 al 30 de junio permanecerá cerrado el circuito JVC, en el tramo que conecta Camino a las Vías Panamericanas con avenida del Bosque.

A este cierre se sumarán restricciones adicionales durante los días de partido, principalmente en las vialidades utilizadas para el ingreso y salida de aficionados.

Las calles y avenidas con cierres programados son:

Lateral de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Accesos cercanos al Estadio Guadalajara

Otra de las medidas será el cierre del estacionamiento del Estadio Guadalajara para el público general, una disposición que forma parte de los lineamientos establecidos por la FIFA para este tipo de eventos.

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¿Cuándo serán los cierres y cuánto tiempo durarán?

Los bloqueos más amplios están previstos para los días 11, 18, 23 y 26 de junio, cuando Guadalajara será sede de encuentros mundialistas. Las restricciones comenzarán siete horas antes de cada partido y se mantendrán hasta siete horas después.

La instalación de infraestructura arrancó el 28 de mayo y continuará hasta el 10 de junio. Una vez concluidas las actividades, el retiro de estructuras se realizará entre el 28 de junio y el 3 de julio.

¿Qué alternativas de transporte habrá para llegar al Estadio Guadalajara?

Ante el cierre del estacionamiento, los asistentes deberán utilizar transporte público o servicios habilitados para los partidos.

Entre las opciones estará el servicio de autobuses RAI, con salidas desde:

Auditorio Telmex.

Plaza Patria.

Plaza Vía Viva.

Paseo de Gracia.

Zona Universidad.

También podrá utilizarse Mi Macro Periférico a través de las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial. Los usuarios de taxi o aplicaciones de transporte tendrán zonas autorizadas para ascenso y descenso sobre avenida del Bosque, fuera del perímetro de seguridad del estadio.

Fan Fest también provocará cierres en el Centro de Guadalajara

Las restricciones no se limitarán a los alrededores del estadio. Durante el Mundial también habrá afectaciones en el Centro Histórico por las actividades del Fan Fest que se instalará en Plaza Liberación.

Entre las vialidades con cierres o limitaciones se encuentran Morelos, Hidalgo y Liceo, además de tramos de Ramón Corona, Maestranza y Degollado. También permanecerá cerrado el estacionamiento ubicado debajo de Plaza Liberación hasta el 31 de julio.

Las autoridades mantendrán operativos tanto en el Centro Histórico como en los alrededores del estadio para atender el flujo de personas que se espera durante las actividades relacionadas con el Mundial.

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