Mexicana de Aviación suma más vuelos a Tulum para las vacaciones de verano entre julio y agosto 2026

La conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Tulum tendrá más vuelos disponibles durante la temporada vacacional, según confirmó Mexicana de Aviación. La aerolínea añadió ocho fechas nuevas en esta ruta para julio y agosto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las nuevas fechas de vuelos AIFA-Tulum de Mexicana?

A través de su cuenta en X, Mexicana de Aviación expresó: "Tulum te espera… y ahora tienes más fechas para llegar. Sumamos frecuencias adicionales en la ruta AIFA–Tulum para que elijas cuándo comienza tu próxima escapada".

Las nuevas operaciones tendrán lugar los días 18, 22, 23 y 25 de julio, y el 1, 8, 15 y 19 de agosto de este año. La aerolínea invitó a planear el viaje y reservar a través del sitio oficial: mexicana.gob.mx

Tulum te espera… y ahora tienes más fechas para llegar.

Sumamos frecuencias adicionales en la ruta AIFA–Tulum para que elijas cuándo comienza tu próxima escapada.



Julio: 18, 22, 23 y 25

Agosto: 1, 8, 15 y 19



Planea tu viaje y reserva en:https://t.co/TgMwHkQQeN pic.twitter.com/KiklBNSspe — Mexicana Vuela (@MexicanaVuela_) July 10, 2026

¿Qué más planea Mexicana de Aviación para sus rutas?

Leobardo Ávila Bojórquez, director de la aerolínea, reveló que la compañía mantiene conversaciones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y con la Administración Federal de Aviación (FAA), como parte de las gestiones necesarias para poder ofrecer, en algún momento, vuelos chárter con destino a ese país.

El directivo mencionó ciudades como Seattle, Boston, Houston, Atlanta, Nueva York y Dallas como posibles destinos para este tipo de vuelos, que partirían desde Monterrey, Guadalajara y el AIFA. También adelantó que el interés de la aerolínea no se limita al mercado estadounidense: “No solo queremos ir a Estados Unidos, sino Centro, Sudamérica y el Caribe. Lo estamos explorando".

Por otro lado, Mexicana ampliará su mapa de rutas nacionales este mes, luego de sumar a su flota una séptima aeronave, un Embraer E190-E2 que arribó al AIFA el pasado 24 de junio, en un acto donde participaron directivos y trabajadores de la empresa. En ese mismo evento, el director general de la aerolínea confirmó cuatro nuevos destinos que comenzarán a operar durante julio:

Tuxtla Gutiérrez , Chiapas: 6 de julio.

, Chiapas: 6 de julio. Chihuahua : 13 de julio.

: 13 de julio. Hermosillo, Sonora : 20 de julio.

: 20 de julio. Aeropuerto Internacional del Bajío: 27 de julio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.