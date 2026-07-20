Si buscas empleo formal, la SEDENA tiene vacantes abiertas por $19,000 con prestaciones que pocos pueden igualar: estos son los requisitos

Miles de personas en México buscan una fuente de trabajo estable en 2026, con prestaciones que respalden a toda la familia. La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, organismo de la SEDENA, abrió su proceso de reclutamiento dirigido a mujeres y hombres civiles que cumplan con el perfil solicitado.

El proceso forma parte de la bolsa de trabajo que la Secretaría de la Defensa Nacional actualiza cada año para sumar personal a sus áreas de producción. La convocatoria vigente en julio establece un rango de edad, una talla mínima y un paquete de beneficios sociales amplio, pero exige cumplir cada requisito al pie de la letra.

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¿Cuánto paga la SEDENA y qué prestaciones ofrece en julio 2026?

La SEDENA ofrece un salario neto mensual de 19 mil pesos para las plazas abiertas en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo. La cifra coloca a la vacante por encima del ingreso promedio que reportan otros empleos de nivel operativo en el país.

El esquema de beneficios busca atraer a más aspirantes civiles hacia la dependencia militar. La institución detalla que el paquete incluye apoyos para toda la familia, desde créditos hasta fondos de ahorro.

Vacaciones con goce de sueldo

Beca escolar para hijos de los trabajadores

Crédito automotriz y para compra de terrenos

Préstamos personales y fondo de ahorro

Servicio médico para el titular y su familia, vivienda en renta

Seguro de vida militar y servicio de alimentación

La SEDENA no exige experiencia previa en el área militar para acceder a estas plazas. Sin embargo, el proceso de selección es estricto y descarta a quien no complete su expediente a tiempo.

¡Forma parte de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional!



¿Buscas una oportunidad para servir a México y desarrollarte profesionalmente? La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo invita a mujeres y hombres… pic.twitter.com/dwVAVfNYzF — @Defensamx (@Defensamx1) July 15, 2026

¿Qué requisitos pide la SEDENA para las vacantes civiles de julio 2026?

La convocatoria define un perfil físico y personal muy puntual para las y los aspirantes. La estatura mínima exigida varía según el sexo del aspirante, al igual que el resto de las condiciones de ingreso.

Cumplir con cada punto del perfil es la primera condición antes de pensar en la documentación. Ningún requisito admite excepciones durante el proceso, y la dependencia los revisa uno por uno.

Requisitos:

Edad: de 18 a 29 años

Sexo: convocatoria abierta a mujeres y hombres civiles

Estado civil: soltero

Estatura mínima: 1.63 metros para hombres, 1.56 metros para mujeres

Índice de masa corporal: menor a 25

Tatuajes: no visibles y de máximo 10x10 centímetros

Perforaciones: no se aceptan en ninguna parte del cuerpo

Antecedentes: sin antecedentes penales federales

Una vez confirmado el perfil físico y personal, el aspirante debe reunir su documentación oficial completa. La falta de un solo papel elimina al aspirante del proceso vigente, sin opción a una segunda entrega.

Documentación:

Solicitud de empleo con fotografía

Acta de nacimiento original y copia (vigencia menor a tres meses)

Certificado de estudios (secundaria, preparatoria o licenciatura)

Comprobante de domicilio: agua, luz o teléfono

CURP y credencial para votar vigentes

Constancia de Situación Fiscal y firma electrónica (FIEL)

Cartilla del Servicio Militar Nacional (personal masculino)

Cualquier persona interesada en aplicar a estas vacantes de la SEDENA debe reunir su documentación completa antes de acudir a las oficinas de reclutamiento correspondientes.

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