Frutas, verduras y carnes con descuentos imperdibles en el Martes de Frescura de Walmart

En el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar muchas ofertas y promociones y si quieres ahorrarte un poco de dinero al comprar tu súper, aquí te decimos qué productos están rebajados y lo mejor es que puedes comprarlos en línea o en tienda física.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Las frutas y verduras que tienen descuento en Walmart son:

Cerezas: 49.00 pesos la charola con 454 gramos

Jitomate : 16.00 pesos el kilo

: 16.00 pesos el kilo Mezcla de hojas vegetalistos: 49.00 pesos los 200 gramos

Espinaca Marketside: 52.00 pesos los 280 gramos

Marketside: 52.00 pesos los 280 gramos Toronja: 29.00 pesos el kilo

Mandarina: 45.00 pesos el kilo

Mango ataulfo: 29.00 pesos el kilo

Sandía roja: 7.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 40.00 pesos

Descuentos en carnes y mariscos

También puedes aprovechar las promociones en proteínas:

Arrachera de res: 180.00 pesos los 600 gramos

Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo

Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos

Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos

de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos 8 piezas

Carne de res para hamburguesa extra grande: 120.00 pesos

Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos

Carne deshebrada : 134.00 pesos los 300 gramos

: 134.00 pesos los 300 gramos Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos las 4 piezas

Filete de tilapia congelado sin piel: 58.00 pesos los 500 gramos

Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 94.00 pesos los 400 gramos

Sierra Madre Blanco del Nilo: 94.00 pesos los 400 gramos Salmón noruego: 339.00 pesos los 500 gramos

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