Frutas, verduras y carnes con descuentos imperdibles en el Martes de Frescura de Walmart

En el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar muchas ofertas y promociones y si quieres ahorrarte un poco de dinero al comprar tu súper, aquí te decimos qué productos están rebajados y lo mejor es que puedes comprarlos en línea o en tienda física.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Las frutas y verduras que tienen descuento en Walmart son:
- Cerezas: 49.00 pesos la charola con 454 gramos
- Jitomate: 16.00 pesos el kilo
- Mezcla de hojas vegetalistos: 49.00 pesos los 200 gramos
- Espinaca Marketside: 52.00 pesos los 280 gramos
- Toronja: 29.00 pesos el kilo
- Mandarina: 45.00 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 29.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 7.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 40.00 pesos
Descuentos en carnes y mariscos
También puedes aprovechar las promociones en proteínas:
- Arrachera de res: 180.00 pesos los 600 gramos
- Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
- Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos
- Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos 8 piezas
- Carne de res para hamburguesa extra grande: 120.00 pesos
- Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
- Carne deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos las 4 piezas
- Filete de tilapia congelado sin piel: 58.00 pesos los 500 gramos
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 94.00 pesos los 400 gramos
- Salmón noruego: 339.00 pesos los 500 gramos
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