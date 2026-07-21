Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
EN VIVO: Metro y Metrobús CDMX presentan retrasos; Línea A del STC opera en ambos sentidos hoy 21 de julio
/México/Nota

Frutas, verduras y carnes con descuentos imperdibles en el Martes de Frescura de Walmart

En Walmart todos los Martes son de frescura y las frutas, verduras y mariscos tienen descuentos imperdibles para que ahorres un poco de dinero.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar muchas ofertas y promociones y si quieres ahorrarte un poco de dinero al comprar tu súper, aquí te decimos qué productos están rebajados y lo mejor es que puedes comprarlos en línea o en tienda física.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Las frutas y verduras que tienen descuento en Walmart son:

  • Cerezas: 49.00 pesos la charola con 454 gramos
  • Jitomate: 16.00 pesos el kilo
  • Mezcla de hojas vegetalistos: 49.00 pesos los 200 gramos
  • Espinaca Marketside: 52.00 pesos los 280 gramos
  • Toronja: 29.00 pesos el kilo
  • Mandarina: 45.00 pesos el kilo
  • Mango ataulfo: 29.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 7.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 40.00 pesos

Descuentos en carnes y mariscos

También puedes aprovechar las promociones en proteínas:

  • Arrachera de res: 180.00 pesos los 600 gramos
  • Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
  • Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos 8 piezas
  • Carne de res para hamburguesa extra grande: 120.00 pesos
  • Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Carne deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos las 4 piezas
  • Filete de tilapia congelado sin piel: 58.00 pesos los 500 gramos
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 94.00 pesos los 400 gramos
  • Salmón noruego: 339.00 pesos los 500 gramos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO