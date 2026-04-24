Ni Corregidora ni San Juan del Río: los dos municipios de Querétaro que están en alerta por sequías

A pesar este registro, Querétaro se mantiene sin municipios en sequía, lo que indica que el fenómeno aún no alcanza niveles más severos

A pesar este registro, Querétaro se mantiene sin municipios en sequía, lo que indica que el fenómeno aún no alcanza niveles más severos | Envato

Las condiciones de sequedad han comenzado a aparecer nuevamente en Querétaro, pero no donde muchos podrían pensar. Los municipios de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, ubicados en la Sierra Gorda, son los primeros en mostrar señales de alerta tras varios meses sin afectaciones.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, estas demarcaciones presentan condiciones “anormalmente secas” (D0), una etapa previa a la sequía que marca el regreso de indicadores de riesgo en el estado tras nueve meses y medio de estabilidad.

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¿Qué implica que una zona esté “anormalmente seca”?

Esta clasificación no significa que exista sequía como tal, pero sí indica un déficit de humedad que puede agravarse si continúan las lluvias por debajo del promedio. Es una fase que suele aparecer al inicio o al final de periodos secos.

Entre sus efectos más comunes se encuentran el retraso en la siembra, el crecimiento limitado de cultivos y pastizales, así como un aumento en el riesgo de incendios, especialmente en regiones con condiciones climáticas más variables como la Sierra Gorda.

sistema-cutzamala-sequia-severa.png Tanto Jalpan de Serra como Landa de Matamoros ya habían presentado condiciones similares en junio de 2025. (agua.org)

¿Es un problema grave en todo Querétaro?

Por ahora, la afectación es puntual. Solo el 6% del territorio estatal presenta condiciones anormalmente secas, mientras que el 94% no registra ningún tipo de impacto.

Además, Querétaro se mantiene sin municipios en sequía, lo que indica que el fenómeno aún no alcanza niveles más severos. No obstante, el hecho de que estas señales reaparezcan en zonas específicas rompe con una racha prolongada sin registros de este tipo.

¿Qué antecedentes hay en estos municipios?

Tanto Jalpan de Serra como Landa de Matamoros ya habían presentado condiciones similares en junio de 2025, siendo las últimas zonas del estado en registrar este tipo de sequedad antes del periodo actual sin afectaciones.

Este antecedente refuerza su condición como áreas más sensibles a los cambios en las precipitaciones, por lo que su evolución en las próximas semanas será clave para anticipar si el fenómeno se mantiene o se intensifica.

¿Cómo se posiciona Querétaro frente al resto del país?

A nivel nacional, el panorama es más amplio. De los 2,478 municipios del país, 72 registran sequía y 125 están en condición anormalmente seca.

En comparación, Querétaro se mantiene en una posición relativamente favorable, aunque con focos de atención en su zona serrana, donde el comportamiento del clima puede cambiar con mayor rapidez.

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