Tlaquepaque advierte por invasión de alacranes: qué debes hacer si te pica uno y cuáles son los centros disponibles las 24hs

Con el incremento de las temperaturas, aumenta también la presencia de alacranes. Por ese motivo, Mario Arturo Salinas Hernández, director de Salud Pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, brindó a la ciudadanía medidas de prevención frente a una picadura y destacó la importancia de actuar con rapidez.

El director de Salud Pública subrayó que la prevención es clave, especialmente durante esta temporada de calor en la que la actividad de estos arácnidos se intensifica.

Además, el funcionario destacó que ante una picadura de alacrán, es vital solicitar atención médica de inmediato. Automedicarse o usar remedios caseros puede agravar la situación.

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¿Dónde conseguir suero antialacrán en Tlaquepaque las 24 horas?

En este municipio de Jalisco hay dos unidades médicas con suero antialacrán disponible las 24 horas, los siete días de la semana:

Cruz Verde Marcos Montero

La Guadalupana

El costo aproximado del tratamiento es de $1,500 pesos.

¿Cómo prevenir una picadura de alacrán en casa?

Los alacranes se refugian en sitios oscuros, frescos y poco movidos: zapatos, clósets, camas y muebles donde se guarda ropa son los escondites más frecuentes. El funcionario de Tlaquepaque recomendó una serie de medidas concretas para reducir el riesgo:

Sacudir ropa, zapatos, cobijas y sábanas antes de usarlos

antes de usarlos Inspeccionar camas y cunas antes de dormir

camas y cunas antes de dormir Mantener la vivienda limpia y sin acumulación de cajas, madera, ladrillos o escombros

y sin acumulación de cajas, madera, ladrillos o escombros Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

en puertas y ventanas Sellar grietas y fisuras en paredes y pisos

en paredes y pisos Evitar caminar descalzo

Pintar las paredes en tonos claros para facilitar la detección de alacranes

Podar las ramas de árboles que toquen los techos, ya que pueden usarse como vía de acceso

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