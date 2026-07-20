Obras en la Mérida-Progreso continúan: estas son las rutas alternas para llegar a la costa

Las vacaciones de verano mantienen un alto flujo de vehículos hacia las playas de Yucatán, pero quienes planean viajar desde Mérida hacia Progreso todavía deben considerar las obras que se realizan en uno de los puentes de la carretera federal. Para evitar contratiempos, las autoridades mantienen habilitadas rutas alternas que permiten llegar a la costa mientras continúan los trabajos.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la intervención forma parte de un proyecto de reconstrucción del puente ubicado en el kilómetro 34.1 de la carretera Mérida-Progreso. Mientras concluye esta etapa, los automovilistas pueden utilizar desvíos para acceder a distintos destinos turísticos del litoral yucateco.

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¿Cuáles son las rutas alternas para llegar a Progreso?

Según la información difundida por la SICT, durante los trabajos el tránsito ha sido desviado para mantener la conectividad entre Mérida y la costa. Si tienes planeado viajar a Progreso o a otras playas cercanas, estas son las principales rutas alternas disponibles:

Conkal – Chicxulub Puerto , una de las opciones para incorporarse nuevamente hacia la zona costera.

, una de las opciones para incorporarse nuevamente hacia la zona costera. Desviación hacia Chelem, Yucalpetén y Chuburná , recomendada para quienes tienen como destino estas localidades o buscan evitar el tramo en obras.

, recomendada para quienes tienen como destino estas localidades o buscan evitar el tramo en obras. Circulación por el cuerpo Progreso-Mérida, que ha operado de manera temporal para mantener el flujo vehicular mientras se realizan los trabajos en el sentido contrario.

Antes de salir, también es recomendable consultar las condiciones del tránsito y considerar un mayor tiempo de traslado, especialmente durante los fines de semana y los periodos de mayor afluencia turística.

¿Por qué continúan las obras en la carretera Mérida-Progreso?

La intervención forma parte de un proyecto de rehabilitación del puente ubicado en el kilómetro 34.1 de la carretera federal Mérida-Progreso, una de las vías con mayor flujo vehicular en Yucatán, especialmente durante los fines de semana y la temporada vacacional.

De acuerdo con la SICT, los trabajos incluyen la reconstrucción de la parte superior del puente. Para ello ha sido necesario retirar la estructura existente y colocar nuevas trabes, una losa de concreto renovada, parapetos de protección y una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Las autoridades reportaron que, al corte más reciente, la obra registraba un avance del 64 %. Aunque inicialmente se estimó que esta primera etapa concluiría durante julio, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme la finalización de los trabajos ni el restablecimiento total de la circulación en el sentido de Mérida hacia Progreso.

La SICT también informó que la rehabilitación se desarrollará en dos fases. Una vez que termine el periodo vacacional de verano, está previsto que las labores continúen sobre el cuerpo contrario de la carretera, en el sentido Progreso-Mérida, por lo que podrían mantenerse ajustes a la circulación en los próximos meses.

Mientras tanto, el operativo vial permanece coordinado por personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y la Policía Municipal de Progreso, dependencias que apoyan en la regulación del tránsito y la seguridad de los automovilistas que circulan por la zona.

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