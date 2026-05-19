Oficialmente comenzó la temporada de huracanes 2026 en México y por ello en Sinaloa se presentó el Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 con un pronóstico de 16 ciclones y tormentas tropicales en el Océano Pacífico.

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Ciclones y tormentas tropicales en el Océano Pacífico

Para este programa se contará con la asistencia de 2 mil 543 elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, 283 Protección Civil, 673 de la Cruz Roja, 452 Bomberos y Ángeles Verdes. Participarán mil 135 voluntarios apoyados por 801 vehículos para operar. Además se exhortó a la población a seguir las indicaciones del Consejo Estatal de Protección Civil y de dependencias gubernamentales en caso de presentarse cualquier fenómeno meteorológico.

Se tienen identificadas 550 zonas de riesgo en todo el estado y ya están operando los Consejos Municipales de Protección Civil y hay un monitoreo permanente de los fenómenos meteorológicos.

Prevén 16 ciclones esta temporada

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas señaló que de los 16 ciclones que se tienen previstos este año, entre 9 y 10 podrían ser tormentas tropicales; 5 y 6 podrían ser huracanes de categoría 1 y 2 y entre 4 y 5 de categoría 3, 4 y 5.

Además, entre mayo y junio se espera que comience el fenómeno El Niño y se fortalezca el pico de la temporada de los ciclones tropicales desde septiembre hasta octubre.

Recomendaciones ante ciclones

Ante un ciclón, las autoridades recomiendan tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, linterna y radio.

También es importante contar con un plan familiar para definir rutas de evacuación.

Durante el ciclón debes permanecer en un lugar seguro y desconectar los aparatos eléctricos y evitar usar teléfonos con cable.

Después del ciclón debes permanecer resguardado hasta que las autoridades de Protección Civil confirmen que ya no hay peligro. No toques cables eléctricos caídos y revisa que tu vivienda no tenga daños.

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