¿Cómo estará el clima hoy en México? Monzón pone en alerta a diversas partes del país

¡No guardes el paraguas! El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso especial en el que advierte que el monzón mexicano, canales de presión, circulaciones cilónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, provocarán lluvias fuertes e intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, en buena parte del territorio nacional durante los próximos días.

Al mismo tiempo, persistirá una onda de calor en diversas entidades, donde los termómetros podrán superar los 45 grados Celsius, elevando el riesgo de golpes de calor y afectaciones por las altas temperaturas.

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Clima hoy en México: Estados con lluvias intensas al 21 de julio de 2026

De acuerdo con el pronóstico del Meteorológico Nacional, las lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros se esperan en Sonora y Chihuahua.

Además habrá lluvias muy fuertes en Sinaloa y Durango, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Yucatán, y Chiapas registrarán precipitaciones fuertes con posibilidad de tormentas eléctricas.

Clima en CDMX HOY martes 21 de julio de 2026

Para este martes se pronostican chubascos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y otras entidades.

En https://t.co/ornurShcTG consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana en el #ValleDeMéxico, y en la imagen, las condiciones de cielo y #Temperatura para el martes en cada una de las 16 alcaldías pic.twitter.com/stAaVaYBmv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

¿En dónde habra calor hoy martes 21 de julio de 20256 en México?

Se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Asimismo, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán temperaturas de entre los 40 a los 45 grados Celsius, mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registraron máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Riesgos por mal clima en México

Se alertó que las lluvias intensas podrán provocar el incremento de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos, especialmente en zonas las bajas.

Además, las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios, espectaculares y afectaciones en carreteras mientras que el oleaje alcanzará 2.5 metros en las costas del Pacífico mexicano.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Potección Civil, evitar cruzar corrientes de agua y tomar precauciones, tanto por las lluvias, como por el clima del calor extremo.

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