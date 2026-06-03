Querétaro se prepara para una intensa temporada de lluvias y así podría impactar en el estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó el inicio de la temporada de lluvias en Querétaro, cuyo pronóstico extendido prevé precipitaciones por encima de lo habitual durante junio y julio. El fenómeno meteorológico puede provocar inundaciones antes de entrar a una fase de estiaje prolongado.

Las estimaciones oficiales indican que la presencia del fenómeno climático de “El Niño” provocará una disminución considerable de las lluvias a partir de agosto en la entidad. Las afectaciones impactarán directamente los niveles de almacenamiento.

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¿Cuáles son las zonas vulnerables por inundación bajo monitoreo en Querétaro?

El mapa de riesgos elaborado por las autoridades locales identifica los puntos prioritarios donde los niveles de agua podrían comprometer la infraestructura urbana de Querétaro durante el bimestre de mayor intensidad pluvial. La acumulación de basura y azolve en los canales representa la principal amenaza de desbordamiento.

El personal de la dependencia ejecuta labores de limpieza y vigilancia en los siguientes cuerpos de agua de Querétaro:

Presas locales en los municipios de El Marqués, Amealco de Bonfil, Colón, Huimilpan y la capital.

en los municipios de El Marqués, Amealco de Bonfil, Colón, Huimilpan y la capital. Cauces de los ríos San Juan y Querétaro, además de los drenes El Arenal, Candiles, Bolaños y Cimatario.

San Juan y Querétaro, además de los drenes El Arenal, Candiles, Bolaños y Cimatario. Guardias permanentes en los puntos con antecedentes de inundación.

#Conagua Querétaro mantiene recorridos preventivos y de supervisión en presas, ríos, drenes e infraestructura hidráulica, como parte de las acciones ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.#BrigadasConagua pic.twitter.com/gIZjetw0k1 — Conagua DL Querétaro (@ConaguaDLQro) May 28, 2026

¿Cuál es el nivel actual de las presas y el riesgo de desabasto en Querétaro?

La disminución de las precipitaciones durante la segunda mitad del año afectará la captación de agua en las cuencas del estado. Las autoridades estatales advirtieron que agosto y septiembre registrarán los índices de caída pluvial más bajos en comparación con el año anterior.

Las condiciones operativas del sistema de distribución de agua potable se mantendrán bajo los siguientes parámetros de control:

Almacenamiento: registrar los niveles de las presas de la entidad, las cuales se encuentran actualmente en promedio por encima del 40 por ciento de su capacidad.

registrar los niveles de las presas de la entidad, las cuales se encuentran actualmente en promedio por encima del 40 por ciento de su capacidad. Acueducto II: mantener la estabilidad en el suministro para la zona metropolitana mediante la operación normal del sistema de conducción general.

mantener la estabilidad en el suministro para la zona metropolitana mediante la operación normal del sistema de conducción general. Desabasto grave: garantizar el abastecimiento del líquido vital para los sectores de la población.

En coordinación con PC Estatal, la #Conagua realiza recorridos de supervisión sobre el Río Querétaro, con el objetivo de identificar posibles obstrucciones dentro de su cauce y dar seguimiento preventivo ante la temporada de lluvias. pic.twitter.com/e6P66zn9wj — Conagua DL Querétaro (@ConaguaDLQro) May 28, 2026

El presidente municipal de la capital, Felipe Fernando Macías, dispuso de una bolsa económica de entre 20 y 30 millones de pesos para mitigar las contingencias derivadas de las tormentas a partir de junio. La obra hidráulica ejecutada en la zona de Epigmenio González y Peñuelas, diseñada para captar hasta 120 metros cúbicos de agua por segundo, reducirá los escurrimientos masivos, previendo su entrega final entre los meses de agosto y septiembre.

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