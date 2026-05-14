Si tienes mascotas seguramente te has preguntado cómo puedes identificar la presencia de gusano barrenador, por ello, las autoridades han compartido información para que protejas a tu mascota y evites que se contagie.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo identificar el gusano barrenador en perro o gato?

Luego de que se confirmara el primer caso de gusano barrenador en un perro en la alcaldía Tlalpan de CDMX, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) implementó un operativo sanitario y pidió a la población estar alerta y pendiente de sus mascotas.

El gusano barrenador es una larva de mosca que afecta a perros y otros animales y puede tener complicaciones graves si no se trata a tiempo y estas son algunas señales de alerta:

Si tu perro tiene una herida abierta que no mejora y se agranda

Si ves larvas blancas moviéndose dentro de la herida

Mal olor en la herida

La zona afectada puede estar inflamada, enrojecida y con secreción

El perro se lame, rasca o muerde la zona afectada

Fiebre, letargo y pérdida de apetito

¿Qué hacer si sospechas que tu mascota tiene gusano barrenador?

Es importante que no intentes extraer las larvas, lo mas recomendable es acudir al veterinario para que le realicen una extracción adecuada. Es fundamental que mantengas la herida limpia y evites que tu perro la lama.

No intentes con remedios caseros, el tratamiento adecuado lo debe dar un veterinario para que se eliminen todas las larvas y evites infecciones secundarias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.