EN VIVO: Metro y Metrobús CDMX presentan retrasos; Línea A del STC opera en ambos sentidos hoy 21 de julio

¡No llegues tarde! Durante la mañana de este martes 21 de julio, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta afectaciones, principalmente en el Metro y Metrobús, luego de las fuertes lluvias de anoche.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, se restableció el servicio de la Línea A en ambos sentidos, luego de que se suspendió tras la acumulación de agua en la zona de vías; sin embargo, en ésta y en las líneas 1, 2, 3 y B se reportan tiempos de espera superiores a los 15 minutos.

Mientras que en el Metrobús CDMX, usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en las líneas 1, 2 y 5, por lo que se recomienda salir con tiempo.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de julio

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