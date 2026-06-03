Es oficial en Aguascalientes: abrirán nuevos bachilleratos en estos municipios con enfoque en IA y tecnología

El gobierno de Aguascalientes anunció la construcción de nuevos bachilleratos en distintos puntos del estado para ampliar la oferta educativa en nivel medio superior. La medida apunta a preparar a los jóvenes en sectores de alta demanda laboral.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Dónde estarán los nuevos bachilleratos de Aguascalientes?
Los planteles que se crearán en Aguascalientes estarán ubicados en la capital del estado y en los municipios de Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y Cosío.
Uno de los nuevos planteles se ubicará en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde los estudiantes podrán formarse en áreas de tecnología, informática y computación.
¿Qué especialidades ofrecerán estos nuevos bachilleratos y cuál es su objetivo?
Además de la construcción de los bachilleratos, el proyecto pretende impulsar especialidades innovadoras en Aguascalientes como Inteligencia Artificial y Mecatrónica, orientadas a sectores con alta demanda laboral y crecimiento tecnológico.
Además de los nuevos espacios, se fortalecerán planteles existentes mediante ampliación y mejora de infraestructura:
- Conalep de Asientos
- Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales No. 5 (Cetac) de Haciendas de Aguascalientes
- Bachillerato Jesús Reyes Heroles
El objetivo declarado del proyecto es que los jóvenes puedan continuar sus estudios y desarrollar su futuro profesional sin necesidad de salir de sus comunidades. El proyecto contempla una inversión de 200 millones de pesos para la construcción y fortalecimiento de los planteles.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.