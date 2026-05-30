Confirman en Aguascalientes nuevos vuelos directos a Puerto Vallarta desde el 2 de junio: días y horarios del servicio

Aguascalientes tendrá vuelo directo a Puerto Vallarta desde el 2 de junio. Volaris operará la ruta tres días a la semana y con dos vuelos por jornada: uno de ida y otro de regreso.

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¿Cuáles son los días y horarios del vuelo Aguascalientes-Puerto Vallarta de Volaris?

Conforme a la información oficial, los vuelos aéreos entre Aguascalientes y Puerto Vallarta operarán los días martes, jueves y domingo de cada semana.

Según lo previsto, el vuelo de ida saldrá de Aguascalientes a las 8:13 horas para llegar a Puerto Vallarta a las 9:09 horas. Mientras que el regreso está previsto para salir a las 9:50 horas y aterrizar en Aguascalientes a las 10:47.

Aguascalientes Volaris inicia operaciones en la ruta Aguascalientes-Puerto Vallarta a partir del 2 de junio con tres frecuencias semanales. (Gobierno del Estado de Aguascalientes)

¿Qué otras rutas nuevas saldrán desde Aguascalientes en junio?

Además del vuelo a Puerto Vallarta, Volaris lanzará ese mismo 2 de junio una nueva ruta entre Aguascalientes y Puebla, también los martes, jueves y domingo.

Por su parte, Viva Aerobus arrancará el 15 de junio con tres conexiones nuevas: hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Ciudad de México, hacia Cancún y hacia Monterrey.

Con estas cinco rutas nuevas, Aguascalientes amplía su conectividad aérea nacional y fortalece “el desarrollo económico y turístico del estado al promover la movilidad de pasajeros y generar nuevas oportunidades para el turismo nacional e internacional, el intercambio comercial y los viajes de negocios”, concluye el Gobierno local.

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