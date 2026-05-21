Es oficial: estos son los habitantes de Aguascalientes que pueden recibir hasta $40mil pesos para mejorar su casa en 2026

Esta convocatoria pública busca integrar a los ciudadanos que comúnmente quedan excluidos de los esquemas financieros convencionales. Conoce las características del proceso para asegurar tu postulación antes del cierre del periodo regular.

El programa de subsidios habitacionales prioriza a un sector específico de la población. Los recursos económicos buscan eliminar por completo el rezago en las comunidades vulnerables.

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¿Quiénes reciben el apoyo de vivienda en Aguascalientes?

Los trabajadores independientes y comerciantes informales de la entidad federativa constituyen el público objetivo prioritario para esta asignación monetaria. Los solicitantes idóneos son aquellos ciudadanos mexicanos que carecen de un historial crediticio o de comprobantes de ingresos formales.

Un punto clave es que el beneficio se destina a familias que habitan en zonas de atención prioritaria dentro de los municipios hidrocálidos. Quienes cotizan activamente en instituciones de seguridad social del Estado quedan descartados del proceso de selección. El objetivo institucional es atender a la población desprotegida por los créditos bancarios tradicionales.

El programa de subsidios busca abatir el rezago habitacional en las zonas prioritarias. Las autoridades evalúan las condiciones de vulnerabilidad de cada uno de los aspirantes. Los apoyos financieros no requieren de ninguna devaluación o garantía prendaria.

Programa de vivienda de Aguascalientes El Instituto de la Vivienda Social da prioridad a los trabajadores independientes e informales del estado. (Gobierno del estado de Aguascalientes.)

Pasos para hacer el registro digital en 2026

La inscripción al programa de mejoramiento habitacional se realiza completamente a través de internet. La plataforma oficial permanece habilitada las 24 horas del día para recibir las solicitudes ciudadanas. Los interesados deben contar con sus documentos de identidad digitalizados antes de iniciar el llenado.

El procedimiento formal para el ingreso al sistema estatal incluye las siguientes acciones:

Ingresar al portal oficial de expediente digital del gobierno de Aguascalientes.

Seleccionar la opción para crear una cuenta nueva de usuario en el sistema.

Capturar la Clave Única de Registro de Población y un correo electrónico válido.

Validar los datos de acceso mediante la liga enviada al correo electrónico.

Acceder a la sección de convocatorias para vivienda y llenar el formulario socioeconómico.

La convocatoria en línea cierra de forma definitiva en el mes de julio de este año. El padrón de beneficiarios con los folios autorizados se publicará de manera paulatina en los canales oficiales. Quienes requieran asistencia personalizada pueden comunicarse al Centro de Contacto Digital 070.

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