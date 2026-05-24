No hay luz en Cancún el 25 de mayo: CFE porgrama corte en una decena de colonias de Quintana Roo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un corte de luz que afectará a varias colonias de Cancún este lunes 25 de mayo. La compañía de luz señaló que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica de Quintana Roo.

La suspensión del servicio de la CFE ocurrirá durante varias horas y podría afectar actividades escolares, negocios y labores en casa. Te contamos cuáles son las colonias que resultarán afectadas por el corte de luz este 25 de mayo.

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¿Por qué se fue la luz en Cancún?

La CFE informó que el corte de luz hoy se debe a maniobras de mantenimiento preventivo y modernización de infraestructura eléctrica. Estos trabajos buscan reforzar el suministro en distintas zonas de Cancún ante el incremento de demanda energética registrado en las últimas semanas.

CFE-corte-Cancún Anuncian corte de luz en Cancún este 25 de mayo. (Getty Images)

Las labores incluyen revisión de transformadores, líneas de distribución y conexiones que requieren interrupciones temporales del servicio para garantizar la seguridad del personal técnico.

Aunque se trata de un apagón programado, algunos hogares y negocios resutarán afectados, pues tendrán que parar sus labores por un espacio de hasta ocho horas. A continuación, enlistamos las colonias que se quedan sin luz este 25 de mayo.

¿Qué colonias no tienen luz en Cancún hoy 25 de mayo?

A través de un comunicado, la CFE en Cancún compartió un listado de las colonias y zonas con afectaciones por el corte de luz de este lunes 25 de mayo:

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La suspensión del servicio eléctrico comenzará desde las 6:00 horas y terminará hasta las 14:00 horas.

Las autoridades recomendaron desconectar aparatos eléctricos sensibles para evitar daños cuando regrese la energía.

¿Cómo puedo saber si hay un corte de luz en mi zona?

Si quieres verificar si tu colonia tiene programado un corte de luz, puedes consultar los canales oficiales de la CFE, así como reportar fallas mediante la aplicación móvil “CFE Contigo” o al número telefónico 071.

También es posible revisar redes sociales oficiales, sitios web como adn Noticias y reportes ciudadanos para conocer en tiempo real qué zonas permanecen sin electricidad o cuándo se restablecerá el servicio.

Por ahora,la recomendación es que tomes las precauciones necesarias antes y durante este corte de luz 25 de mayo. Por ejemplo, no olvides cargar tu celular y computadora.

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