CFE: Usuarios con este tipo de medidores podrían sufrir cortes de luz a cualquier hora

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la modernización de su infraestructura eléctrica mediante el uso de nuevas tecnologías que permitirán realizar cortes y reconexiones del servicio en cualquier momento del día, sin necesidad de que personal acuda al domicilio. La implementación de medidores inteligentes con conectividad —incluido protocolo Bluetooth— permitirá ejecutar lecturas, suspensiones y restablecimientos del suministro de forma remota las 24 horas.

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Nuevos medidores CFE: ¿Por qué habrá cortes de luz en cualquier momento del día?

Cortes remotos y automatizados

Esta nueva generación de medidores forma parte de un sistema conocido como Arquitectura de Medición Autónoma para Distribución de Energía (AMADE), el cual facilita la gestión digital del consumo eléctrico.

Con esta tecnología, la CFE podrá:



Detectar anomalías en tiempo real

Suspender el servicio de manera inmediata

Reconectar la energía sin intervención física

Incluso, estos procesos podrán realizarse aunque el medidor se encuentre dentro de casas o edificios.

"La automatización brinda mayor confiabilidad en el servicio eléctrico, mayor rapidez en la atención de interrupciones, reducción de costos operativos y de mantenimiento, menor necesidad de desplazamiento del personal técnico y reducción de emisiones asociadas al uso de vehículos", indicó la paraestatal en un comunicado.

¿A quiénes podrían aplicarles los cortes?

Los cortes automáticos están dirigidos principalmente a usuarios con medidores electrónicos o inteligentes. "Actualmente en la Comisión Federal de Electricidad se tienen implementados automatismos en alrededor de 4,586 circuitos a nivel nacional”, destacó Jesús Vega Quintero, jefe de oficina de Control de la División de Distribución Valle de México Sur.

La CFE señala que estos cambios forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Entre las innovaciones destacan:



Automatización de redes para aislar fallas

Uso de inteligencia artificial y análisis de datos

Capacitación del personal con realidad virtual

Monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico

Estas herramientas buscan reducir apagones, mejorar los tiempos de respuesta y hacer más eficiente la operación del servicio. Si bien la modernización permitirá una facturación más precisa y mayor control del consumo por parte de los usuarios.

Se recomienda mantener en regla instalaciones y contratos, así como evitar cualquier manipulación del medidor.

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