Confirmado por CFE: esta es la manera correcta de leer tu medidor y evitar errores en los cobros

El medidor eléctrico, técnicamente llamado wattorímetro, es el equipo que mide la energía eléctrica consumida en un domicilio. El consumo que aparece en tu recibo de CFE se obtiene de la diferencia entre la lectura actual y la lectura del periodo anterior. En otras palabras, ese cálculo es lo que determina cuánto pagas.

Conocer cómo se lee correctamente ese equipo permite comparar el registro del medidor con el dato facturado en el aviso recibo y detectar cualquier diferencia.

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¿Cómo leer un medidor electromecánico de CFE?

Existen diferentes tipos de wattorímetros. Los medidores electromecánicos tienen carátulas con manecillas — pueden ser cuatro o cinco, según el modelo. Para leerlos correctamente y verificar el recibo de CFE es importante tener en cuenta que:

La lectura se toma de derecha a izquierda , comenzando por la primera manecilla del extremo derecho (unidades), luego la siguiente hacia la izquierda (decenas) y así sucesivamente hasta completar todas las carátulas

se toma , comenzando por la primera manecilla del extremo derecho (unidades), luego la siguiente hacia la izquierda (decenas) y así sucesivamente hasta completar todas las carátulas El resultado se interpreta de izquierda a derecha

Cuando una manecilla se encuentre entre dos números, se considera el número menor

Si la manecilla está entre el 9 y el 0, se considera como 9

CFE En los medidores electromecánicos la lectura se toma de derecha a izquierda. (ArtBoyMB/Getty Images)

¿Cómo leer un medidor digital de CFE?

Por su parte, los medidores digitales de CFE son más directos de leer:

Considera todos los dígitos que muestra la pantalla del equipo — pueden ser hasta 6 números

Del lado derecho de la pantalla debe aparecer la sigla kWh (kilowatt hora), que indica que ese es el registro de energía consumida

(kilowatt hora), que indica que ese es el Ese número es la lectura al momento de la revisión

Con ese dato y la lectura del periodo anterior que aparece en tu recibo, puedes calcular tu consumo real y verificar que coincida con lo facturado por CFE.

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