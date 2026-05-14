La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 15 de mayo habrá un corte de luz en una región de México.

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mejoramiento en la red eléctrica. Se explicó que es necesario desenergizar las líneas por seguridad del personal.

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¿Dónde hay corte de luz CFE hoy?

Un estado del norte de México se verá afectado. Se trata de Sonora.

El corte de luz de hoy afectará a varias zonas durante algunas horas, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones. Además, pidieron desconectar aparatos eléctricos para evitar daños en los artefactos.

Las labores se realizarán en las colonias:

Quinta Esmeralda

San Fermín

Cabe destacar que estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tienen clases hoy debido a la conmemoración del Día del Maestro, por lo que no repercutirá en su desempeño.

¿A qué hora es el corte de luz CFE hoy?

El apagón sucederá en un horario de 09:00 a 14:00 horas, con una duración aproximada de cinco horas.

La empresa recordó que el número 071 se mantiene disponible para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con el corte programado.

Fecha: viernes 15 de mayo de 2026.

Horario: de 09:00 a 14:00 horas.

Duración: cinco horas.

La CFE agradeció la comprensión de los usuarios ante las afectacioneS.

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