La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un apagón durante hoy viernes 29 y sábado 30 de mayo, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.
El corte de luz en ambos días tendrá una duración aproximada de seis horas, por lo que se recomienda a los habitantes de un sector de Sinaloa tomar precauciones.
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¿Dónde hay apagón en Sinaloa hoy 29 y 30 de mayo?
La CFE señaló que las interrupciones en el servicio se deben a labores técnicas en líneas de distribución y mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar fallas durante la temporada de calor 2026.
Recordemos que en Sinaloa, la primavera y el verano se caracterizan por un calor intenso y seco. Durante estos meses, las temperaturas oscilan de manera general entre los 35 °C y los 45 °C.
Las líneas eléctricas se dañan con el calor extremo principalmente porque los materiales conductores se expanden y aumenta su resistencia eléctrica. Este fenómeno provoca menor eficiencia en la transmisión de energía, riesgo de cortocircuitos y deterioro en los materiales aislantes, de acuerdo con Elektron Materiales.
La zona que se verá afectada es Topolobampo. La interrupción del suministro está programada de 7:00 a 13:00 horas en ambos días, con una duración estimada de 6 horas.
Recibo de luz CFE: ¿Habrá subsidio por calor?
La CFE recordó que el subsidio de verano se aplica de manera automática en el recibo de luz para reducir el costo del kilowatt-hora en tarifas domésticas como 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, en estados donde la temperatura media mínima alcanza los 33 grados Celsius.
La fuente indicó que en Sinaloa este apoyo comenzó a reflejarse desde el 1 de mayo, junto con otras entidades del país donde también aplica el beneficio por las altas temperaturas de la temporada.
- Baja California
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
No obstante, Integrantes del movimiento “Justicia Social”, encabezados por Abelito Arias, advirtieron que podrían iniciar un plantón indefinido el próximo lunes 1 de junio en las instalaciones de CFE en Guasave si durante esta semana no se instalan las mesas receptoras prometidas por autoridades y no se ofrece una solución real a los altos cobros en los recibos de energía eléctrica.
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