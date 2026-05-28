La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un apagón durante hoy viernes 29 y sábado 30 de mayo, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.

El corte de luz en ambos días tendrá una duración aproximada de seis horas, por lo que se recomienda a los habitantes de un sector de Sinaloa tomar precauciones.

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¿Dónde hay apagón en Sinaloa hoy 29 y 30 de mayo?

La CFE señaló que las interrupciones en el servicio se deben a labores técnicas en líneas de distribución y mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar fallas durante la temporada de calor 2026.

Recordemos que en Sinaloa, la primavera y el verano se caracterizan por un calor intenso y seco. Durante estos meses, las temperaturas oscilan de manera general entre los 35 °C y los 45 °C.

Las líneas eléctricas se dañan con el calor extremo principalmente porque los materiales conductores se expanden y aumenta su resistencia eléctrica. Este fenómeno provoca menor eficiencia en la transmisión de energía, riesgo de cortocircuitos y deterioro en los materiales aislantes, de acuerdo con Elektron Materiales.

La zona que se verá afectada es Topolobampo. La interrupción del suministro está programada de 7:00 a 13:00 horas en ambos días, con una duración estimada de 6 horas.

Recibo de luz CFE: ¿Habrá subsidio por calor?

La CFE recordó que el subsidio de verano se aplica de manera automática en el recibo de luz para reducir el costo del kilowatt-hora en tarifas domésticas como 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, en estados donde la temperatura media mínima alcanza los 33 grados Celsius.

La fuente indicó que en Sinaloa este apoyo comenzó a reflejarse desde el 1 de mayo, junto con otras entidades del país donde también aplica el beneficio por las altas temperaturas de la temporada.

Baja California

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

No obstante, Integrantes del movimiento “Justicia Social”, encabezados por Abelito Arias, advirtieron que podrían iniciar un plantón indefinido el próximo lunes 1 de junio en las instalaciones de CFE en Guasave si durante esta semana no se instalan las mesas receptoras prometidas por autoridades y no se ofrece una solución real a los altos cobros en los recibos de energía eléctrica.

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