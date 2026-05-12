Es oficial: el Zoológico de Guadalajara ofrece entradas para niños por $1 peso hasta esta fecha

Un peso. Eso es todo lo que necesitan los niños para vivir una aventura salvaje en el Zoológico Guadalajara. Si vives en Tlaquepaque

o cualquier punto del área metropolitana, esta promoción por el 38 aniversario del recinto es tu boleto para escapar de la rutina sin vaciar la cartera.

La oferta, vigente del 12 al 31 de mayo de 2026, reduce el costo de acceso a $1 peso para menores de 3 a 11 años y fija la entrada de adultos en $38 pesos. Ojo: el descuento aplica exclusivamente para el Paquete Guadazoo, no para grupos ni excursiones escolares.

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¿Qué experiencias incluye el Paquete Guadazoo?

No se trata solo de ver animales detrás de un cristal. El paquete abre las puertas a más de una decena de recintos diseñados para conectar a las familias con la naturaleza. Los visitantes podrán recorrer:

Michilia , refugio del oso negro y el lobo gris mexicano.

, refugio del oso negro y el lobo gris mexicano. Las Maravillas de Kalahari , hogar de las curiosas suricatas.

, hogar de las curiosas suricatas. Villa Australiana , con aviario interactivo, canguros y periquitos.

, con aviario interactivo, canguros y periquitos. Selva Tropical , donde rugen tigres y conviven chimpancés y orangutanes.

, donde rugen tigres y conviven chimpancés y orangutanes. Rancho Veterinario , una experiencia inmersiva para “ser veterinario por un día”.

, una experiencia inmersiva para “ser veterinario por un día”. Amazonia y Monkeyland , espacios para observar guacamayas, monos vervet, babuinos y lémures de cerca.

y , espacios para observar guacamayas, monos vervet, babuinos y lémures de cerca. Ruta Orangután , que permite ver a estos primates balancearse a más de 15 metros de altura.

, que permite ver a estos primates balancearse a más de 15 metros de altura. Herpetario , Central de Investigación Animal (CIA) y el espacio de los capibaras , los roedores más relajados del planeta.

, y el espacio de los , los roedores más relajados del planeta. CIMBA, el hospital veterinario más moderno dentro de un zoológico en Latinoamérica.

Además, el recorrido incluye especies emblemáticas como el rinoceronte de la India —el más grande del mundo—, lobos marinos, bisontes y venados dama dama.

¿Cómo llegar y qué considerar antes de ir?

El zoológico se ubica muy cerca de la Barranca de Huentitán, con dos accesos estratégicos. La entrada principal, en Paseo del Zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, cuenta con estacionamiento amplio, ideal si viajas en auto desde Tlaquepaque o Zapopan.

Si prefieres transporte público, usa la entrada de Calzada Independencia 4510, justo frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús. Este acceso no tiene estacionamiento, pero te ahorra el estrés del tráfico y el costo de la gasolina.

El horario es de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Te sugerimos llegar temprano: los animales suelen estar más activos por la mañana y evitas las filas del mediodía.

¿Por qué importa esta promoción para las familias jaliscienses?

Más allá del ahorro —que en tiempos de inflación se agradece—, iniciativas como esta acercan la educación ambiental a públicos que normalmente no priorizan visitas a zoológicos. Guadalajara cuenta con uno de los recintos de conservación más completos del país, y aprovechar tarifas simbólicas permite que niños y adultos reflexionen sobre la importancia de proteger especies mexicanas en riesgo, como el lobo gris.

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