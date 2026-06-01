El extitular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, enfrentó su primera audiencia en Estados Unidos, luego de ser señalado de presuntos nexos con grupos del crimen organizado.

El proceso judicial fue programado por la jueza Katherine Polk a las 12:00 horas de Nueva York (10:00 horas, tiempo del centro de México) en la Corte del Distrito Sur, la misma donde fueron acusados los 10 funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Conviene recordar que el exfuncionario local se entregó voluntariamente a las autoridades estadunidenses en Arizona el pasado 11 de mayo; días después, su defensa pidió retrasar su audiencia, pero las autoridades se negaron.

#AlertaADN 🔴 Concluyó en #NuevaYork la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de #Sinaloa, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico.



Durante la sesión, la jueza Katherine Polk Failla señaló que la evidencia presentada por la fiscalía es… pic.twitter.com/d2tP8rPqCW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

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¿Cómo fue la primera audiencia de Gerardo Mérida en EUA?

Durante la sesión, de acuerdo a algunos periodistas estadunidenses, la jueza del caso señaló que la evidencia es “abundante” y adelantó que “vendrán olas de acusaciones”, esto es referencia a que es una acusación contra 10 funcionarios y no solo Mérida.

Además otorgó una plazo de 60 días (para el 4 de agosto) para que el material se revisado tanto por la parte acusatoria como por la defensa del exfuncionario mexicano.

La versión de la justicia de Estados Unidos es contraria a la del Gobierno de México, pues desde que se dio a conocer la acusación han mencionado que no hay pruebas; sin embargo, hoy dejaron en claro que “son abundantes”.

Mérida Sánchez llegó a la audiencia vestido con el uniforme de reo color café y una camiseta gris; de acuerdo a los presentes, iba encadenado y escoltado, sólo tuvo conversación con su abogada y defensora de oficio, Sarah Krissoff.

¿De qué se le acusa a Gerardo Mérida en EUA?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala tanto a Gerardo Mérida, como al resto de los acusados, de conspirar para traficar droga a territorio estadunidense, además de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos.

Específicamente, a Mérida se le señala de recibir sobornos con el propósito de brindar información a Los Chapitos sobre redadas para proteger la mercancía del narco y no perder poderío económico.

El Departamento de Justicia pidió que los acusados fueran detenidos con fines de extradición; sin embargo, México se negó y, por medio de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió más pruebas y comenzó una investigación por lo que comparecieron la semana pasada.

¿Quién es Gerardo Mérida?

El funcionario fue secretario de Seguridad en Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, pero la mayor parte de su carrera la desarrolló en la Secretaría de la Defensa Nacional debido a que cuenta con formación militar.

Fue comandante de zonas militares en Michoacán, Oaxaca y Puebla, además de director de la Escuela Militar de Inteligencia y agregado militar en la Embajada de México en Chile.

Al ser arrestado, Gerardo Mérida se declaró no culpable.

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