Modus operandi para robar casas: Así entran delincuentes por las coladeras sin ser vistos | VIDEO

Los delincuentes han encontrado nuevas formas de cometer un robo en casa habitación, pues ya no solo buscan forzar puertas o ventanas para ingresar a un domicilio, sino que también están usando la alcantarillas y coladeras.

Un video viral reveló el nuevo modus operandi de delincuentes que están ingresando a casas del municipio de Naucalpan, a través de coladeras. En adn Noticias, te contamos todos los detalles de esta nueva forma de robo.

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Video viral: Delincuentes usan coladeras para ingresar a viviendas

El pasado 23 de mayo, una cámara de seguridad instalada en una casa, captó el momento en el que un delincuente salió de la coladera, para cometer un robo a casa habitación en la colonia Los Remedios, en el municipio de Naucalpan, Edomex.

@adnnoticiasmx ¡Una verdadera rata! Captan a ladrón entrando por una coladera para robar casas en Naucalpan. Un presunto ladrón fue captado mientras ingresaba a una vivienda por una coladera en la zona de Los Remedios, en Naucalpan, Estado de México. Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto aprovechó la madrugada para entrar al domicilio y llevarse una bicicleta y otras pertenencias mientras la familia dormía. Vecinos aseguran que no sería la primera vez que actúa de esta forma y denuncian que continúa operando con total impunidad. El caso vuelve a encender las alertas por la inseguridad que enfrentan los habitantes del Edomex. #Mexico #ratas #Robo ♬ sonido original - adn Noticias - adn Noticias

Oculto en la oscuridad de la noche, el hombre levanta la coladera que está dentro de una vivienda. En total silencio, el delincuente se mueve dentro del domicilio y, de acuerdo con el testimonio de la familia que vive ahí, se robó varias pertenencias y hasta una bicicleta.

Al parecer, no es la primera vez que este individuo ingresa a una de las casas de esta zona, para robar. Vecinos aseguran que, en otras ocasiones, ha sido captado brincando las bardas para acceder a las propiedades privadas.

Aumenta robo a casa habitación en el Edomex

El robo a casa habitación es uno de los delitos con mayor incidencia en el Estado de México. Este delito representa un grave problema no solo porque afecta el patrimonio de los mexiquenses, sino también porque vulnera la seguridad y tranquilidad de los hogares y las familias.

Además, una tendencia preocupante detectada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSSP), es que mientras en otros estados el robo disminuye, el Edomex ha registrado repuntes importantes en el número de asaltos a casas habitación que se cometen con lujo de violencia.

Por esta razón, las autoridades recomiendan formalizar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Edomex, para facilitar el mapeo de las zonas de mayor riesgo, que requieren operativos y mayor vigilancia, para lograr desarticular a las bandas operantes.

La recomendación es reforzar todos los acceso a tu hogar, sí, incluyendo las coladeras y reportar cualquier persona o vehículo sospechoso rondando tu calle o colonia.

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