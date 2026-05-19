Confirman cierres en carretera a Chapala por obras del Aeropuerto: fechas, horarios y tramos afectados

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la Carretera a Chapala tendrá cierres parciales y temporales en distintos tramos durante mayo de 2026, como parte de las obras del nuevo acceso vial del Aeropuerto Internacional de Guadalajara planificadas en Jalisco.

Los trabajos corresponden al montaje de la estructura metálica del puente de salida y forman parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029. Todas las afectaciones ocurrirán en horario nocturno, de las 22:00 a las 05:00 horas.

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¿Cuáles son las fechas y tramos que se cerrarán en la Carretera a Chapala?

Los cierres en esta carretera de Jalisco se realizarán en el sentido Guadalajara-Aeropuerto durante la mayor parte del calendario, con dos fechas donde también se verá afectado el sentido contrario:

13 y 14 de mayo: cierre del carril lateral derecho, sentido Guadalajara-Aeropuerto.

cierre del carril lateral derecho, sentido Guadalajara-Aeropuerto. 15 y 16 de mayo: cierre de carriles laterales y carril de baja (derecho en centrales), sentido Guadalajara-Aeropuerto.

cierre de carriles laterales y carril de baja (derecho en centrales), sentido Guadalajara-Aeropuerto. 19 al 21 de mayo: cierre de carriles centrales, sentido Guadalajara-Aeropuerto.

cierre de carriles centrales, sentido Guadalajara-Aeropuerto. 21 y 22 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en ambos sentidos.

cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en ambos sentidos. 29 y 30 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en ambos sentidos.

Las acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco.

⚠️ Atención Pasajeros del #AeropuertoDeGuadalajara 🚧



¡Toma tus precauciones! Como parte de las obras del #PlanGAP2025_2029, se realizará el montaje de la estructura metálica del puente de salida sobre la Carretera a Chapala, correspondiente al nuevo acceso vial del Aeropuerto… pic.twitter.com/tEz0T2IWy2 — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) May 14, 2026

¿Qué debes hacer si tienes un vuelo durante estos días?

GAP recomienda considerar tiempos adicionales de traslado hacia el aeropuerto en los días con cierres programados. También sugiere estar atento a la señalización vial y a los canales oficiales de información del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Si tienes un vuelo en las noches de los días señalados, planea tu salida con anticipación para evitar contratiempos en el acceso.

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