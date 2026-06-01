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Inicia de manera oficial la temporada de ciclones en el océano Atlántico y el Golfo de México

El comienzo de la temporada de ciclones en el océano Atlántico es un aviso sobre la formación de sistemas en el mar que podrían llegar a ser huracanes

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el inicio oficial de la temporada de ciclones 2026 en el océano Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe hoy 1 de junio.

Este es un alertamiento de la formación de grandes fenómenos naturales en el mar como lo son las tormentas tropicales y lo huracanes, capaces de causar destrucciones en las costas y cobrar la vida de cientos de habitantes.

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¿Cuántos ciclones tropicales habrá en el océano Atlántico?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el océano Atlántico se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales, de los cuales 7 y 8 serían tormentas y 3 o 5 huracanes categoría 1 o 2.

¿Cuáles son los nombres que tendrán los ciclones en el océano Alántico?

  • Arthur
  • Bertha
  • Cristobal
  • Dolly
  • Edouard
  • Fay
  • Gonzalo
  • Hanna
  • Isaias
  • Josephine
  • Kyle
  • Leah
  • Marco
  • Nana
  • Omar
  • Paulette
  • Rene
  • Sally
  • Teddy
  • Vicky
  • Wilfred

¿Qué son los ciclones tropicales?

Protección Civil de México define a los ciclones tropicales como fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas. Según la velocidad en los vientos, este fenómeno se clasificará en:

  • Depresión tropical
  • Tormenta tropical
  • Huracán

El huracán, también conocido como tifón en algunos lugares del mundo, son las tormentas más poderosas de la naturaleza y producen fuertes vientos, inundaciones tierra adentro y hasta tornados.

Cuando un ciclón llega a ser huracán se recominda a la población resguardarse si existe la posibilidad de que toque tierra. Asimismo deben instalarse albergues y fortalecerse los servicios de emergencia.

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