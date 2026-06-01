La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el inicio oficial de la temporada de ciclones 2026 en el océano Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe hoy 1 de junio.
Este es un alertamiento de la formación de grandes fenómenos naturales en el mar como lo son las tormentas tropicales y lo huracanes, capaces de causar destrucciones en las costas y cobrar la vida de cientos de habitantes.
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¿Cuántos ciclones tropicales habrá en el océano Atlántico?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el océano Atlántico se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales, de los cuales 7 y 8 serían tormentas y 3 o 5 huracanes categoría 1 o 2.
¿Cuáles son los nombres que tendrán los ciclones en el océano Alántico?
- Arthur
- Bertha
- Cristobal
- Dolly
- Edouard
- Fay
- Gonzalo
- Hanna
- Isaias
- Josephine
- Kyle
- Leah
- Marco
- Nana
- Omar
- Paulette
- Rene
- Sally
- Teddy
- Vicky
- Wilfred
¿Qué son los ciclones tropicales?
Protección Civil de México define a los ciclones tropicales como fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas. Según la velocidad en los vientos, este fenómeno se clasificará en:
- Depresión tropical
- Tormenta tropical
- Huracán
El huracán, también conocido como tifón en algunos lugares del mundo, son las tormentas más poderosas de la naturaleza y producen fuertes vientos, inundaciones tierra adentro y hasta tornados.
Cuando un ciclón llega a ser huracán se recominda a la población resguardarse si existe la posibilidad de que toque tierra. Asimismo deben instalarse albergues y fortalecerse los servicios de emergencia.
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