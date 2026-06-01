La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el inicio oficial de la temporada de ciclones 2026 en el océano Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe hoy 1 de junio.

Este es un alertamiento de la formación de grandes fenómenos naturales en el mar como lo son las tormentas tropicales y lo huracanes, capaces de causar destrucciones en las costas y cobrar la vida de cientos de habitantes.

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¿Cuántos ciclones tropicales habrá en el océano Atlántico?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el océano Atlántico se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales, de los cuales 7 y 8 serían tormentas y 3 o 5 huracanes categoría 1 o 2.

¿Cuáles son los nombres que tendrán los ciclones en el océano Alántico?

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

¿Qué son los ciclones tropicales?

Protección Civil de México define a los ciclones tropicales como fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas. Según la velocidad en los vientos, este fenómeno se clasificará en:

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán

El huracán, también conocido como tifón en algunos lugares del mundo, son las tormentas más poderosas de la naturaleza y producen fuertes vientos, inundaciones tierra adentro y hasta tornados.

Cuando un ciclón llega a ser huracán se recominda a la población resguardarse si existe la posibilidad de que toque tierra. Asimismo deben instalarse albergues y fortalecerse los servicios de emergencia.

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