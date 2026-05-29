Es oficial en Jalisco: anuncian cortes en Avenida Lázaro Cárdenas a lo largo de 7,5 km y durante estos horarios

Quienes circulan por Avenida Lázaro Cárdenas durante la noche deberán tomar precauciones en los próximos días, ya que habrá cierres parciales en distintos puntos de esta importante vialidad de Guadalajara. Las afectaciones se extenderán por alrededor de 7.5 kilómetros en cada sentido.

Los trabajos forman parte de una intervención preventiva antes del temporal de lluvias 2026 y son realizados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

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¿Qué trabajos se realizan sobre Avenida Lázaro Cárdenas?

Según autoridades del SIAPA, las cuadrillas trabajan en labores de limpieza y desazolve de infraestructura pluvial para evitar inundaciones y acumulaciones de agua durante las lluvias. Entre las acciones contempladas están la intervención de 65 bocas de tormenta, dos cárcamos y el paso a desnivel de los Arcos del Milenio.

Las labores comenzaron en los carriles que van de los Arcos del Milenio hacia la zona de El Álamo, mientras que el sentido contrario será atendido durante las siguientes noches. Se trata de uno de los corredores viales más transitados de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que conecta a la capital con ciudades vecinas como Zapopan y Tlaquepaque.

¿En qué horarios habrá cierres en Lázaro Cárdenas?

Los cierres parciales se aplican únicamente durante la noche y madrugada para reducir el impacto al tránsito diario. De acuerdo con SIAPA, las restricciones se realizan entre las 23:00 y las 4:00 horas.

#ZonaLocal | 🛣️📰 SIAPA realiza limpieza pluvial en avenida Lázaro Cárdenas



El @siapagdl lleva a cabo trabajos de limpieza y desazolve en la infraestructura pluvial de avenida Lázaro Cárdenas como parte del Plan Preventivo Anual 2026. 📍 Las acciones buscan reducir riesgos… pic.twitter.com/KRQnRxhkHq — ZONA 3 (@zona3noticias) May 26, 2026

Las afectaciones abarcan aproximadamente 7.5 kilómetros por cada sentido de Avenida Lázaro Cárdenas, principalmente en los carriles centrales. Aun así, autoridades recomiendan salir con tiempo o buscar rutas alternas si se acostumbra circular por la zona en ese horario.

Aunque las laterales seguirán funcionando de manera habitual, en algunos puntos podrían registrarse reducciones de velocidad debido a maquinaria, personal trabajando y movimientos de vehículos de servicio.

Los puntos de Guadalajara y Zapopan donde ya hubo trabajos

Además de Lázaro Cárdenas, el SIAPA y autoridades metropolitanas han realizado labores similares en otros pasos a desnivel y nodos viales de alta circulación durante los últimos meses.

Entre los puntos intervenidos se encuentran López Mateos, avenida Hidalgo, Periférico e Industria Textil, Servidor Público, Enrique Díaz de León, Circunvalación y José María Vigil, así como Nodo Colón y Periférico con Camino al Iteso.

Estas acciones forman parte del Plan Preventivo Anual 2026, que comenzó desde enero con trabajos en Presa Las Pintas y posteriormente se extendió a canales pluviales, vasos reguladores y bocas de tormenta en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Por qué realizan estas obras antes del temporal de lluvias?

El objetivo principal es reducir riesgos de inundaciones y mejorar el funcionamiento de la infraestructura pluvial antes de la temporada de lluvias, especialmente en zonas donde suelen registrarse encharcamientos o problemas de movilidad.

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